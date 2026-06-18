Nemzeti Sportrádió

Újabb afrikai játékost nem engednek be Kanadába a hatóságok

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.18. 14:46
null
Elye Wahi (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 Kanada Elefántcsontpart vízum
Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Elye Wahit, az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban.

Az afrikai ország futballszövetségének csütörtöki bejelentése szerint a játékos számára egyelőre nem sikerült megszerezni „a belépéséhez szükséges adminisztratív engedélyeket”. Wahi az Egyesült Államokban marad és ott várja meg társait.

A 23 éves játékost januárban vette kölcsön a francia élvonalban szereplő Nizza az Eintracht Frankfurttól, május 29-én pedig – a marseille-i ügyészség tájékoztatása szerint – őrizetbe vették és egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták.

Az Athletic című híroldal információi szerint egy május 17-én játszott francia élvonalbeli meccs szerepel az ügyben, amelyen Wahi szándékosan követett el olyan szabálytalanságot, amelyért sárga lapot kapott. A francia labdarúgóliga azt közölte, hogy rendkívüli aktivitást észleltek a nemzetközi sportfogadó oldalakon ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, Wahi sárga lapjára pedig szokatlanul nagy összegben helyeztek el tippeket.

Wahi az elefántcsontparti válogatott első világbajnoki mérkőzésén kezdőként jutott szóhoz az Ecuador felett aratott 1–0-s siker alkalmával. A Németország–Elefántcsontpart vb-meccset szombaton magyar idő szerint 22 órakor rendezik.

Nem Wahi az első afrikai, akit nem engedtek be Kanadába, a ghánai Thomas Partey sem léphetett pályára csapata vb-meccsén.

 

vb 2026 Kanada Elefántcsontpart vízum
Legfrissebb hírek

A harmadik brazil és argentin játékvezető is bemutatkozik a vb-n

Foci vb 2026
5 perce

Dajka László szurkol egykori csapattársának, a katari válogatottat irányító Julen Lopeteguinek

Foci vb 2026
2 órája

Kifizetődhet Dél-Koreának a magaslati edzőtábor

Foci vb 2026
2 órája

Ébresztőt fújtak a svájciak: győzni kell a bosnyákok ellen!

Foci vb 2026
3 órája

Tanév közben szünnapot kapnak a diákok a guadalajarai meccs miatt

Foci vb 2026
3 órája

A Real Madrid bejelentette Ibrahima Konaté szerződtetését

Spanyol labdarúgás
4 órája

A mexikói szakértő szerint a hazai válogatott Belgium szintjén lehet

Foci vb 2026
4 órája

Bastien Rodriguez: Európában rosszul mérik fel a mexikói futballt

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik