Újabb afrikai játékost nem engednek be Kanadába a hatóságok

Az afrikai ország futballszövetségének csütörtöki bejelentése szerint a játékos számára egyelőre nem sikerült megszerezni „a belépéséhez szükséges adminisztratív engedélyeket”. Wahi az Egyesült Államokban marad és ott várja meg társait.

A 23 éves játékost januárban vette kölcsön a francia élvonalban szereplő Nizza az Eintracht Frankfurttól, május 29-én pedig – a marseille-i ügyészség tájékoztatása szerint – őrizetbe vették és egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták.

Az Athletic című híroldal információi szerint egy május 17-én játszott francia élvonalbeli meccs szerepel az ügyben, amelyen Wahi szándékosan követett el olyan szabálytalanságot, amelyért sárga lapot kapott. A francia labdarúgóliga azt közölte, hogy rendkívüli aktivitást észleltek a nemzetközi sportfogadó oldalakon ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, Wahi sárga lapjára pedig szokatlanul nagy összegben helyeztek el tippeket.

Wahi az elefántcsontparti válogatott első világbajnoki mérkőzésén kezdőként jutott szóhoz az Ecuador felett aratott 1–0-s siker alkalmával. A Németország–Elefántcsontpart vb-meccset szombaton magyar idő szerint 22 órakor rendezik.

Nem Wahi az első afrikai, akit nem engedtek be Kanadába, a ghánai Thomas Partey sem léphetett pályára csapata vb-meccsén.