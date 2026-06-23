Lionel Messit lehetetlen kiejteni csoportkörben?

A 39. életévét szerdán betöltő nyolcszoros aranylabdásról nem mindennapi statisztikát közölt a nemzetközi szövetség (FIFA): azzal, hogy Argentína már biztosította helyét a legjobb 32 között, Messi továbbra is százszázalékos a csoportkörös továbbjutást illetően.

A Bajnokok Ligájában 19, a világbajnokságokon 6, a Copa Américán 7, az aktuális hazai klubsorozatokban és a klubvilágbajnokságon sem búcsúzott még csapatával a csoportkört követően, a mutatója 35-ből 35.