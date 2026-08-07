Vadonatúj harmadik számú mezében játszik a Real ellen a Fradi

A szombat este 19 órakor kezdődő Real Madrid elleni felkézülési mérkőzésen viselik a először a Ferencváros labdarúgói a csapat új harmadik számú mezét – adta hírül sajtóközleményében a IX. kerületi klub. A dressz megszületésnek története egészen egyedi: a Ferencvárosi Torna Club és sportruházati szponzora, a Macron 2025. augusztus 1-jén egyedülálló meztervező pályázatot hirdetett, amelynek keretében Fradi-szurkolók tervezhették meg férfi labdarúgócsapatuk harmadik számú mezét a 2026–2027-es idényre.

A klub tájékoztatása szerint a felhívás hatalmas érdeklődést váltott ki: közel 1700-an küldték be ötleteiket. A győztes terv alkotója egy fiatal szurkoló, Honvári Gergely lett, akinek elképzelését az FTC és a Macron grafikusai közösen dolgozták ki, megőrizve a szurkolói pályamű legfontosabb motívumait. Az alkotó a szerelésgyártó bolognai központjába is ellátogathatott.

Az FTC közleményéből azt is megtudhatjuk, hogy a Macron Eco-Fabric dressz, amelynek egyik különlegessége a Manno Miltiades sokoldalú magyar sportoló és művész alkotta turulmadaras címer, száz százalékban újrahasznosított PET-poliészterből készült. A tájékoztató szerint egy mez elkészítéséhez hozzávetőlegesen 13 darab félliteres műanyag palack anyaga kell, amelynek eredetét és feldolgozását nemzetközi tanúsítvány igazolja.