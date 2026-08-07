Nemzeti Sportrádió

Vadonatúj harmadik számú mezében játszik a Real ellen a Fradi

V. H. L.V. H. L.
2026.08.07. 13:39
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Fotó: fradi.hu
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labdarúgó nb I Real Madrid új harmadik számú mez Ferencvárosi TC
Harmadik számú szerelésében lép pályára szombat este a Ferencváros a Real Madrid ellen, az új mez nemcsak megjelenésében különleges, hanem azért is, mert egy fiatal szurkoló terve alapján készült.

A szombat este 19 órakor kezdődő Real Madrid elleni felkézülési mérkőzésen viselik a először a Ferencváros labdarúgói a csapat új harmadik számú mezét – adta hírül sajtóközleményében a IX. kerületi klub. A dressz megszületésnek története egészen egyedi: a Ferencvárosi Torna Club és sportruházati szponzora, a Macron 2025. augusztus 1-jén egyedülálló meztervező pályázatot hirdetett, amelynek keretében Fradi-szurkolók tervezhették meg férfi labdarúgócsapatuk harmadik számú mezét a 2026–2027-es idényre. 

A klub tájékoztatása szerint a felhívás hatalmas érdeklődést váltott ki: közel 1700-an küldték be ötleteiket. A győztes terv alkotója egy fiatal szurkoló, Honvári Gergely lett, akinek elképzelését az FTC és a Macron grafikusai közösen dolgozták ki, megőrizve a szurkolói pályamű legfontosabb motívumait. Az alkotó a szerelésgyártó bolognai központjába is ellátogathatott.

Az FTC közleményéből azt is megtudhatjuk, hogy a Macron Eco-Fabric dressz, amelynek egyik különlegessége a Manno Miltiades sokoldalú magyar sportoló és művész alkotta turulmadaras címer, száz százalékban újrahasznosított PET-poliészterből készült. A tájékoztató szerint egy mez elkészítéséhez  hozzávetőlegesen 13 darab félliteres műanyag palack anyaga kell, amelynek eredetét és feldolgozását nemzetközi tanúsítvány igazolja. 

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fotó 2026.08.07.

Íme, a Ferencváros új harmadik számú meze!

 

 

 

 

labdarúgó nb I Real Madrid új harmadik számú mez Ferencvárosi TC
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