Fekvenyomó Eb: két magyar aranyérem a felnőttek mezőnyében

A Magyar Erőemelő Szövetség pénteki tájékoztatása szerint a nyílt kategóriában Nagypál Krisztina első helyen végzett az 52 kilogrammosok között 107.5 kilogrammos teljesítménnyel. Eredménye egyben masters világcsúcs, valamint felnőtt magyar rekord.

Szintén Európa-bajnok lett Rozsnyai-Kovács Aletta, aki a 69 kilogrammos súlycsoportban diadalmaskodott 127.5 kilogrammos nyomással, Palágyi Zsanett (69 kg) és Szabó Ágnes (+84 kg) egyaránt bronzérmesként zárt.

A magyar női válogatott az országok közötti pontversenyben is kiválóan szerepelt, és az úgynevezett nyílt klasszik kategóriában ezüstérmet szerzett. A csapatot Nagypál Krisztina, Rozsnyai-Kovács Aletta, Palágyi Zsanett, Szabó Ágnes és Lovas Mónika alkotta.

Az utánpótlás korosztályban Ferku Donát az ifjúsági 59 kilogrammos súlycsoportban lett Európa-bajnok, akárcsak Ferku Noé az 53, valamint Babinszki Barbara a +84 kilogrammosok között.