Nemzeti Sportrádió

Fekvenyomó Eb: két magyar aranyérem a felnőttek mezőnyében

2026.08.07. 11:52
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Nagypál Krisztina masters világcsúccsal lett Európa-bajnok (Fotó: Facebook/Nagypál Krisztina)
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Nagypál Krisztina erőemelés fekvenyomó Eb fekvenyomás
Két aranyérmet szereztek a magyar fekvenyomók a litvániai Európa-bajnokság felnőtt mezőnyében, az utánpótlásban három első helyet szereztek honfitársaink.

A Magyar Erőemelő Szövetség pénteki tájékoztatása szerint a nyílt kategóriában Nagypál Krisztina első helyen végzett az 52 kilogrammosok között 107.5 kilogrammos teljesítménnyel. Eredménye egyben masters világcsúcs, valamint felnőtt magyar rekord. 

Szintén Európa-bajnok lett Rozsnyai-Kovács Aletta, aki a 69 kilogrammos súlycsoportban diadalmaskodott 127.5 kilogrammos nyomással, Palágyi Zsanett (69 kg) és Szabó Ágnes (+84 kg) egyaránt bronzérmesként zárt.

A magyar női válogatott az országok közötti pontversenyben is kiválóan szerepelt, és az úgynevezett nyílt klasszik kategóriában ezüstérmet szerzett. A csapatot Nagypál Krisztina, Rozsnyai-Kovács Aletta, Palágyi Zsanett, Szabó Ágnes és Lovas Mónika alkotta.

Az utánpótlás korosztályban Ferku Donát az ifjúsági 59 kilogrammos súlycsoportban lett Európa-bajnok, akárcsak Ferku Noé az 53, valamint Babinszki Barbara a +84 kilogrammosok között.

 

Nagypál Krisztina erőemelés fekvenyomó Eb fekvenyomás
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