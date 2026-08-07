Tatabánya lesz jövő héten az európai kézilabda fővárosa

A kétnapos tornán a hazai MOL Tatabánya KC, a horvát RK Zagreb, a szlovén RK Celje Pivovarna Lasko és a lengyel KS Industria Kielce lép pályára. A négy klub közül három a következő idényben az EHF Bajnokok Ligájában szerepel, míg a MOL Tatabánya KC az EHF Európa-ligában bizonyíthat, így a magyar szurkolók a kontinens legerősebb csapatai közül többnek is testközelből szurkolhatnak még a 2026–2027-es szezon rajtja előtt.

A torna a MOL-csoport regionális sporttámogatási stratégiájának új eleme. A vállalat négy stratégiai piacának kiemelkedő kézilabdaklubjai egy olyan eseményen találkoznak, amely egyszerre szolgálja a sportág fejlődését, a szurkolói élményt és a közép-európai kapcsolatok erősítését. A verseny névadója a Fresh Corner, a MOL egységes fogyasztói márkája.

„A MOL nemcsak a régió energiaellátásának egyik legfontosabb szereplője, hanem elkötelezett támogatója azoknak a közösségeknek is, ahol jelen van. Büszkék vagyunk arra, hogy négy olyan – MOL-Csoport által szponzorált – klub találkozik Tatabányán, amelyek évek óta meghatározó csapatai a térség kézilabda életének. A Fresh Corner Cup nemcsak egy rangos felkészülési torna, hanem egy új közép-európai hagyomány kezdete is, amely évről évre összehozhatja a sportág legjobbjait és a szurkolókat. A sport képes erős közösségeket építeni, és öröm számunkra, hogy ebben a MOL aktív szerepet vállalhat” – mondta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs és marketingigazgatója.

Németh Sándor, a Tatabánya Kézilabda Kft. ügyvezető igazgatója a kétnapos kézi-ünnep előtt így nyilatkozott: „Óriási megtiszteltetés klubunk számára, hogy Tatabánya lehet a MOL Fresh Corner Cup házigazdája. Büszkék vagyunk arra, hogy a régió meghatározó kézilabdaklubjait láthatjuk vendégül városunkban. Biztosak vagyunk benne, hogy a torna a csapatok számára értékes felkészülési lehetőséget, a szurkolóknak pedig valódi kézilabdaünnepet jelent majd. Őszintén bízunk benne, hogy a MOL kezdeményezése hosszú távon is hagyománnyá válik, és a MOL Fresh Corner Cup évről évre a nemzetközi kézilabdaszezon egyik rangos nyitóeseménye lesz.”

Program

Augusztus 13. (csütörtök)

18:00 – MOL Tatabánya KC–RK Zagreb

20:00 – KS Industria Kielce–RK Celje Pivovarna Lasko

Augusztus 14. (péntek)

17:00 – Bronzmérkőzés

19:00 – Döntő

A mérkőzéseket Magyarországon élőben közvetíti a Sport1 televízió, a helyszínre látogató szurkolókat pedig a találkozók mellett számos exkluzív szurkolói aktivitás, valamint a hamisítatlan Fresh Corner-élmény várja. A szervezők minden kézilabda-rajongót szeretettel várnak Tatabányára, ahol két napon át a régió legmagasabban jegyzett csapatai mérik össze erejüket.

Mindkét napra jegyek még kaphatók a Jegymester felületén, a mérkőzéseknek a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok ad otthont.