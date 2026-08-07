Nemzeti Sportrádió

Olimpiai sportok hete kiemelt közvetítésekkel és helyszíni tudósításokkal a közmédia csatornáin

2026.08.07. 12:35
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M4 Sport Nemzeti Sportrádió Nemzeti Sport
Augusztus 10. és 16. között Európa legjobb úszói és atlétái csapnak össze a medencés úszó Európa-bajnokságon, valamint az atlétikai Európa-bajnokságon. A két kiemelt kontinensviadal minden fontos pillanata élőben követhető az M4 Sporton, online pedig az m4sport.hu, a Nemzetisport.hu és a Médiaklikk felületein. A sportos hét programját tovább színesíti, hogy a hét második felében a torna Európa-bajnokság és a ritmikus gimnasztika világbajnokság legfontosabb eseményeibe is bekapcsolódhatnak a nézők.

Az atlétikai Európa-bajnokságra 51 magyar versenyző nevezett. Az M4 Sport stábja minden magyar indulót megszólaltat Birminghamből, kiemelt figyelemmel többek között Kozák Lucára (100 m gát), Molnár Attilára (400 m) és Halász Bencére (kalapácsvetés). A helyszínről Székely Dávid, Péter Ágoston és Vásárhelyi Tamás jelentkezik.

Az úszó Európa-bajnokság helyszíni kommentátora Párizsból Tóth Bálint, szakkommentátora Bernek Péter, helyszíni riportere pedig Korsós Kristóf lesz. A magyar csapat legnagyobb sztárjai között ott lesz Kós Hubert, aki 100 és 200 méter háton, valamint 200 méter vegyesen indul, továbbá Milák Kristóf, aki 100 és 200 méter pillangón áll rajtkőre. Szurkolhatnak még Németh Nándornak (50 és 100 m gyors), Pádár Nikolettnek (100 és 200 m gyors), Jackl Viviennek (400 m vegyes), Márton Richárdnak (200 m pillangó), Sárkány Zalánnak (800 és 1500 m gyors). A magyar váltók emellett több számban is indulnak a versenyen.

A magyar válogatott több szeren is érdekelt lesz a torna Európa-bajnokságon, ahol a férfi és női tornászok egyéni és csapatversenyben egyaránt bizonyíthatnak. A frankfurti ritmikus gimnasztika-világbajnokságon (RSG) Magyarországot a kéziszercsapat, illetve egyéniben Pigniczki Fanni képviseli.

A Nemzeti Sport is helyszíni tudósítókkal követi a két kontinensviadalt. Az atlétikai Európa-bajnokságról Szendrei Zoltán, míg az úszó Európa-bajnokságról Kovács Erika tudósít, a nyomtatott laptól az online felületeken át egészen a közösségi médiáig kiemelt terjedelemben.

A Nemzeti Sportrádióban az úszó Európa-bajnokság helyszínéről Katona László jelentkezik be a Sportreggel, a Visszajátszás és a Hazafutás műsoraiban, míg Birminghamből Regős László Pál tudósít interjúkkal és helyszíni beszámolókkal a Körkapcsolásban.

 

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