Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso szerint nagy potenciál rejlik a Chelsea-ben

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.08.07. 11:37
null
A Chelsea-t irányító Xabi Alonso (balra) is szereti a mágnestáblán ábrázolni játékosainak a taktikát, a 2026–2027-es idény elején kiderül, mennyire sikeresek az elképzelései (Fotó: Reuters)
Címkék
Chelsea Xabi Alonso Premier League
Xabi Alonsónak volt ideje átgondolni, mi nem működött a Real Madridnál, és a The Athleticnek azt is elmondta, miért bólintott rá a Chelsea ajánlatára.

MÁR BEGYÓGYULTAK A SEBEK. A Real Madrid vezetősége nem volt türelmes Xabi Alonsóval. Tavaly májusban nevezték ki, januárban pedig már távozott is, miután 3–2-re elvesztette az FC Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntőt, és a hírek szerint Vinícius Júniorral is megromlott a kapcsolata. Pedig nem teljesített rosszul, 34 mérkőzésből csak hatot bukott el, aligha okolható a csapat problémáiért. Nyilván nem így képzelte az edzői karrierjét Madridban, és bizonyára az sem vigasztalja, hogy a királyiakon az edzőváltás sem segített – trófea nélkül zárták az idényt. De nem sokáig maradt munka nélkül, a következő idénytől már a Chelsea-t irányítja a baszk szakvezető, akinek az utóbbi hónapokban volt ideje feltöltődni és átgondolni az utóbbi fél év történéseit. 

 „Szerencsére nem szereztem sok lelki sebet a karrierem során – mondta Xabi Alonso a The Athleticnek. – Igen, mostanában néhányat igen, de már begyógyultak, és motiváltan várom a következő feladatot. Így volt ez akkor is, amikor a Real Madrid edzője lettem, és most is így állok hozzá. Visszatekintve igyekszem a pozitívumokra koncentrálni és arra, ami nem működött. Nagyon kritikus vagyok magammal szemben, sokat gondolkodom azon, mit csinálhattam volna jobban a Real Madridnál. Összességében hasznos tapasztalatokat szereztem, és úgy érzem, ez a csalódás jobb edzővé tett. Az utóbbi hónapokban igyekeztem feltöltődni, mert edzőként rengeteg energiára van szükség. Nem néztem sok mérkőzést, inkább magamra figyeltem.”     

Mostantól viszont nincs idő a pihenésre. A Chelsea az előző idényben csak a tizedik helyen végzett a Premier League-ben, így nemzetközi kupában sem indul. Az utóbbi évek sem a sikerek jegyében teltek, legfeljebb a 2025-ös Koferencialiga-győzelem és klub-vb megnyerése jelentett némi örömöt a drukkereknek. Kérdés, Xabi Alonsóval változik-e a helyzet, és a Chelsea visszatér-e a legjobbak közé. A bajnoki címet 2017-ben, a BL-t 2021-ben nyerte meg legutóbb a klub, a következő idényben legfeljebb az elsőre lesz esélye: azon a színtéren, ahol Xabi Alonso egykori csapata, a Liverpool lesz az egyik fő rivális. Előzetesen sokan arra tippeltek, hogy a „vörösök” kispadján köt ki, ám a Chelsea ajánlatára bólintott rá. 

„Ez nagy lehetőség, a klub és a magam szempontjából is jónak tűnik az időzítés – folytatta a világbajnok középpályás. – A helyzet egyáltalán nem olyan rossz, amilyennek az előző idény végén tűnt. Nagy potenciál rejlik a csapatban, meglátjuk, sikerül-e fejlődést elérni. Eddig kívülről figyeltem a Chelsea-t. Láttam a pozitívumokat, de voltak aggodalmaim is, ezeket jeleztem a vezetőknek, és a legfontosabb, hogy ők is hasonlóan látták a helyzetet.”     

A Chelsea eddig három felkészülési mérkőzést játszott Sydney-ben, az ausztrál WS Wanderers ellen 6–4-re nyert, a Tottenhamtől 2–1-re, a Juventustól 1–0-ra kapott ki. Ami a nyári igazolásokat illeti, érkezett mások mellett a rutinos Jordan Henderson és Danny Welbeck, Morgan Rogers az Aston Villától és a francia válogatott Maxence Lacroix. Meg arról se feledkezzünk el, hogy a doppingvétség miatt eltiltott Mihajlo Mudrik is visszatérhetett, és játszott is a Juve ellen. A Real Madridhoz távozó Marc Cucurella elvesztése azonban érzékeny veszteség lehet. A Chelsea még három felkészülési mérkőzést játszik, sorrendben a Milan, a malajziai Johor és a Real Sociedad ellen, majd augusztus 24-én a Fulham otthonában kezdi el az új idényt. Xabi Alonso szerződése négy évre szól, és elképzelhető, ha kap elég időt, Londonban megvalósíthatja azt, amire Madridban nem volt lehetősége.

 

Chelsea Xabi Alonso Premier League
Legfrissebb hírek

Közel a visszatéréshez a Liverpool olasz védője

Angol labdarúgás
7 órája

Matthias Jaissle lett a Newcastle United vezetőedzője

Angol labdarúgás
2026.08.05. 20:38

Döntetlennel zárult a milánói derbi Perthben

Olasz labdarúgás
2026.08.05. 15:33

Bruno Guimaraest hetvenötmillióért viszi az Arsenal – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.08.05. 11:19

Grey is the Colour – idősebb játékosokat is igazolt a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.08.04. 18:59

PREMIER LEAGUE 2026–2027, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK

Angol labdarúgás
2026.08.04. 14:31

Még sohasem indult Premier League-idény ilyen sok új edzővel

Angol labdarúgás
2026.08.04. 13:06

Jordan Henderson a Chelsea játékosa lett – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.08.03. 17:53