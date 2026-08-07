Xabi Alonso szerint nagy potenciál rejlik a Chelsea-ben

MÁR BEGYÓGYULTAK A SEBEK. A Real Madrid vezetősége nem volt türelmes Xabi Alonsóval. Tavaly májusban nevezték ki, januárban pedig már távozott is, miután 3–2-re elvesztette az FC Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntőt, és a hírek szerint Vinícius Júniorral is megromlott a kapcsolata. Pedig nem teljesített rosszul, 34 mérkőzésből csak hatot bukott el, aligha okolható a csapat problémáiért. Nyilván nem így képzelte az edzői karrierjét Madridban, és bizonyára az sem vigasztalja, hogy a királyiakon az edzőváltás sem segített – trófea nélkül zárták az idényt. De nem sokáig maradt munka nélkül, a következő idénytől már a Chelsea-t irányítja a baszk szakvezető, akinek az utóbbi hónapokban volt ideje feltöltődni és átgondolni az utóbbi fél év történéseit.

„Szerencsére nem szereztem sok lelki sebet a karrierem során – mondta Xabi Alonso a The Athleticnek. – Igen, mostanában néhányat igen, de már begyógyultak, és motiváltan várom a következő feladatot. Így volt ez akkor is, amikor a Real Madrid edzője lettem, és most is így állok hozzá. Visszatekintve igyekszem a pozitívumokra koncentrálni és arra, ami nem működött. Nagyon kritikus vagyok magammal szemben, sokat gondolkodom azon, mit csinálhattam volna jobban a Real Madridnál. Összességében hasznos tapasztalatokat szereztem, és úgy érzem, ez a csalódás jobb edzővé tett. Az utóbbi hónapokban igyekeztem feltöltődni, mert edzőként rengeteg energiára van szükség. Nem néztem sok mérkőzést, inkább magamra figyeltem.”

Mostantól viszont nincs idő a pihenésre. A Chelsea az előző idényben csak a tizedik helyen végzett a Premier League-ben, így nemzetközi kupában sem indul. Az utóbbi évek sem a sikerek jegyében teltek, legfeljebb a 2025-ös Koferencialiga-győzelem és klub-vb megnyerése jelentett némi örömöt a drukkereknek. Kérdés, Xabi Alonsóval változik-e a helyzet, és a Chelsea visszatér-e a legjobbak közé. A bajnoki címet 2017-ben, a BL-t 2021-ben nyerte meg legutóbb a klub, a következő idényben legfeljebb az elsőre lesz esélye: azon a színtéren, ahol Xabi Alonso egykori csapata, a Liverpool lesz az egyik fő rivális. Előzetesen sokan arra tippeltek, hogy a „vörösök” kispadján köt ki, ám a Chelsea ajánlatára bólintott rá.

„Ez nagy lehetőség, a klub és a magam szempontjából is jónak tűnik az időzítés – folytatta a világbajnok középpályás. – A helyzet egyáltalán nem olyan rossz, amilyennek az előző idény végén tűnt. Nagy potenciál rejlik a csapatban, meglátjuk, sikerül-e fejlődést elérni. Eddig kívülről figyeltem a Chelsea-t. Láttam a pozitívumokat, de voltak aggodalmaim is, ezeket jeleztem a vezetőknek, és a legfontosabb, hogy ők is hasonlóan látták a helyzetet.”

A Chelsea eddig három felkészülési mérkőzést játszott Sydney-ben, az ausztrál WS Wanderers ellen 6–4-re nyert, a Tottenhamtől 2–1-re, a Juventustól 1–0-ra kapott ki. Ami a nyári igazolásokat illeti, érkezett mások mellett a rutinos Jordan Henderson és Danny Welbeck, Morgan Rogers az Aston Villától és a francia válogatott Maxence Lacroix. Meg arról se feledkezzünk el, hogy a doppingvétség miatt eltiltott Mihajlo Mudrik is visszatérhetett, és játszott is a Juve ellen. A Real Madridhoz távozó Marc Cucurella elvesztése azonban érzékeny veszteség lehet. A Chelsea még három felkészülési mérkőzést játszik, sorrendben a Milan, a malajziai Johor és a Real Sociedad ellen, majd augusztus 24-én a Fulham otthonában kezdi el az új idényt. Xabi Alonso szerződése négy évre szól, és elképzelhető, ha kap elég időt, Londonban megvalósíthatja azt, amire Madridban nem volt lehetősége.