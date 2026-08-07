Nemzeti Sportrádió

Ilyen hatással lehet Iraola és stábja Szoboszlai pontrúgásaira

I. SZ.I. SZ.
2026.08.07. 11:49
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Ha az Optának igaza van, Szoboszlai Dominikot nemigen látjuk Andoni Iraola irányítása alatt erről az oldalról szögletet rúgni (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik szögletek
A Premier League pontrúgási tendenciáit elemző Opta szerint a következő idényben Andoni Iraola irányítása alatt Szoboszlai Dominik szögletrúgásai inkább a bal oldalra korlátozódnak. A magyar középpályás a szabadrúgásaival továbbra is veszélyes lesz, a tizenegyeseken pedig Mohamed Szalah távozása után megosztozhat Alexander Isakkal.

A futball statisztikáit elemző Opta friss cikkében a Premier League pontrúgásait vette górcső alá, és összeállításában külön fejezetet szánt Szoboszlai Dominik Liverpoolban betöltött szerepéről, és arról, hogy miben változhatnak meg a magyar középpályás teendői.

Az Opta kiemeli, hogy Szoboszlai Dominik a kapura lőtt szabadrúgások tekintetében vezette a Premier League mezőnyét az előző idényben, 14 alkalommal lőtt kapura, és ebből négy gólt szerzett. Ennél többször csak David Beckham és Laurent Robert volt eredményes közvetlen szabadrúgásból, előbbi a 2000–2001-es, utóbbi a 2001–2002-es idényben öt gólig jutott. Az Opta azonban rámutat, hogy a közvetlen szabadrúgások száma az elmúlt húsz évben jelentősen visszaesett, mert amíg a 2003–2004-es idényben még 621 ilyen kísérletet láttunk, a legutóbbi kiírásban 251 volt.

A másik, Szoboszlai Dominikot érintő kategória a szögletrúgásoké. A magyar válogatott csapatkapitánya mindkét oldalról rendszeresen végzett el szögleteket, jobbról 52-t, balról 40-et ívelt be a kapu elé. (Az Opta azt is megjegyezte, hogy balról Cody Gakpóval, jobbról Mohamed Szalahhal és Florian Wirtzcel osztozott a szögleteken.) Mivel Szoboszlai jobblábas, a jobbról beívelt labdák a gólvonaltól távolodó ívet rajzoltak, a bal oldaliak kanyarodtak a kapu felé. A szögleteiből 44 esetben célozták meg a társak a kaput, és hét gól született.

Szoboszlai szögletei a 2025–2026-os idényben

Az elemzésben fontos szerepet kap az is, hogy melyik klub mennyire törekszik arra, hogy a szögletek során a kapu felé tekeredjen a labda. A trend szemmel látható: az előző idényben 2643 szögletet íveltek be úgy, hogy a labda a kapu felé tekeredjen, és csak 541 ment az ellentétes irányba az alapvonalhoz képest. Az öt és feles környékére szálló labdák sokkal veszélyesebbek a kapura azoknál, amelyek kijjebb érkeznek.

A Liverpoolhoz képes csak a Leeds Unitednél figyeltek kevésbé erre, ott a szögletek nagy részét Anton Stach végezte el, és szinte egyenlő a megoszlása a kifelé és befelé tekeredő labdáknak. A Liverpoolnál a szögletek 69 százaléka tekeredett a kapu felé, míg a legmagasabb érték az AFC Bournemouthé: a dél-angliai csapat 96.4 százalékos aránya még a bajnok Arsenalénál is magasabb egy tizeddel.

A piros a kapu felé tekeredő, a lila a kaputól kifelé csavarodó labdák arányát mutatja szögletből – a 2025–2026-os lista tetején a Bournemouth, az utolsó előtti helyen a Liverpool

A Bournemouthot ugye Andoni Iraola irányította, akinek fontos volt, hogy a lehető legtöbb szöglet után befelé, az öt és felesre szálljon a labda, és meg is voltak osztva a szerepek: balról két jobblábas, Alex Scott és Justin Kluivert, míg jobbról két ballábas, Marcus Tavernier és David Brooks végezt el a szögleteket. 

„A Liverpool – főleg Mohamed Szalah távozása után – nincs jól ellátva technikás ballábas játékosokkal, de Iraola és stábja régóta tapasztalható hozzáállását látva jelentős változás várható Szoboszlai szögletrúgási mutatóiban” – hívja fel a figyelmet az Opta, amely azt várja, hogy Szoboszlai szögletei az új szakvezetőség irányítása alatt a bal oldalra korlátozódnak.

Az elemző cég a Premier League Fantasy játékához is ad tanácsot, szerinte Szoboszlai 7 millió fonton kiváló ár-érték arányt képvisel, és ha a szögleteinek száma vissza is esik, a szabadrúgásai mindig veszélyt jelentenek, és Szalah távozása után Alexander Isak mellett a csapat tizenegyeseit is ő hajthatja végre az új idényben.

 

Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik szögletek
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