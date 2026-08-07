Nemzeti Sportrádió

Dárdai Mártonnal repülőrajttal kezdene Bochumban a Hertha

GALAMBOS DÁNIELGALAMBOS DÁNIEL
2026.08.07. 11:38
null
Dárdai Mártonnak is (fehér mezben) meg kell feszülnie minden meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
2. Bundesliga Keresztes Krisztián Dárdai Márton Dárdai Bence német labdarúgás
Három magyarral indul a 2. Bundesliga, a játéknap nyitányán péntek este a Hertha BSC-ben mindjárt pályára is léphet válogatott védőnk, Dárdai Márton.

Hosszú térdsérülése után remélhetően egyre több szerepet kap a Bundesligától búcsúzó Wolfsburgban Dárdai Bence, ahogyan a Greuther Fürth újdonsült magyar védőjéért, Keresztes Krisztiánért is lehet majd szorítani az előttünk álló idényben. A legkisebb Dárdainak tavaly novemberben szakadt el az elülső keresztszalagja, áprilisban már elkezdhette a labdás edzéseket, és ha a nyári felkészülési mérkőzéseken még nem is léphetett pályára, szépen halad a teljes felépülés felé. Bátyja, a 20-szoros magyar válogatott Dárdai Márton viszont remélhetőleg a rajton is szerepet kap, a Borchum vendégeként. 

A berliniek utolsó felkészülési mérkőzésén, az első osztályú 1. FC Köln ellen kétszer hatvan percet játszva hangolt a rajtra a Hertha, Dárdai Márton a kezdőcsapat tagjaként igyekezett meggátolni a kölni rohamokat. A fővárosiak kapuját Marius Gersbeck védte, a négyvédős játékrendszerben a magyar futballista foglalta el a bal belső védő pozícióját a másik középhátvéd Linus Gechter mellett. Berlinben valahol azért mindig is a „Dárdai” marad a legnagyobb név, a jelen csapatában mégsem Márton, hanem a 35-szörös horvát válogatott Josip Brekalo számít annak. A mások mellett a Wolfsburgot, a Torinót és a Fiorentinát is megjáró, 35-szörös horvát válogatott szélsőt jelölte ki Stefan Leitl vezetőedző csapatkapitánynak. A rutinos futballista fél évet játszott eddig a kék-fehéreknél, de a 12 fellépésén is szerzett három gólt és adott két gólpasszt. A csapatkapitány-helyettesi feladatkört Linus Gechter és Paul Se­guin látja el, a csapattanácsnak Julian Eitschberger és Marius Gersbeck lesz még a tagja. Dárdai tehát nem került be, a kezdőcsapatban azonban úgy fest, biztos a helye. A Hertha a kereken kétórás felkészülési összecsapáson 2–2-re végzett a Kölnnel, ami feltétlenül biztató a szezonra nézvést. Leitl mester nem is aggódik.

 „Nagyon jók az érzéseim a szezonnal kapcsolatban – kezdte a pénteki nyitó mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján. – Nagyszerű felkészülésen vagyunk túl, az eltervezett programot végrehajtottuk, mindenkit sikerült beépíteni a csapatba. Jól játszottunk a felkészülési találkozókon, úgy gondolom, nagyon egyben van a társaság, kiváló a csapategység. Nagyon várjuk a péntek estét. A célunk, hogy a saját játékstílusunkat hozzuk élesben is.”  

Optimizmusa dicséretes, annak tükrében feltétlenül, hogy a Herthát sokan féltik Németországban amiatt, hogy a nyáron távozott a csodagyereknek tartott Kennet Eichorn, a kapus Tjark Ernst, valamint a csatár Fabian Reese. No nem attól tartanak a szakértők, hogy bajba kerülhet a Berlin, hanem hogy kevés lesz ahhoz, hogy valós eséllyel szálljon harcba a feljutásért. Kennet Eichorn elvesztése érintheti különösen érzékenyen a kék-fehéreket, a 17 éves védekező középpályás minden idők legfiatalabb debütánsa lett a német másodosztályban, amikor tavaly 16 évesen és 14 naposan első felnőtt tétmérkőzésén pályára lépett a Hertha mezében. 114 nappal később megrúgta első gólját a Német Kupában a Kaiserslautern ellen, azzal Jude Bellingham addigi gólszerző kuparekordját adta át a múltnak. Nem csoda, ha több klub érdeklődését is felkeltette, mígnem a Bayer Leverkusen, aktiválva a tízmillió eurónál is alacsonyabb kivásárlási árát, a nyáron átigazolta.

Ha nincs is Eichorn, van Dárdai, és a magyar védő is azon lesz, hogy a Hertha minél erősebb kihívója legyen a feljutásra talán a legnagyobb eséllyel pályázó Wolfsburg, Hannover, Heidenheim, Kaiserslautern négyesnek.

2. BUNDESLIGA, 1. FORDULÓ
Péntek
20.30: Bochum–Hertha (Tv: Arena4)
Szombat
13.00: Darmstadt–Holstein Kiel
13.00: Heidenheim–Osnabrück
13.00: Karlsruhe–Bielefeld
13.00: Magdeburg–Braunschweig
20.30: Wolfsburg–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
Vasárnap
13.30: Cottbus–Hannover
13.30: Nürnberg–Dresden (Tv: Match4)
13.30: St. Pauli–Fürth

 

2. Bundesliga Keresztes Krisztián Dárdai Márton Dárdai Bence német labdarúgás
Legfrissebb hírek

„Dárdai lenyűgözte az edzőjét” – a kezdőcsapatba várják

Légiósok
2026.07.30. 14:41

Keresztes Krisztián: Eltipornak, ha nem vagyunk elég gyorsak és erősek

Légiósok
2026.07.30. 13:50

Hivatalos: Keresztes Krisztián Németországban folyatja

Labdarúgó NB I
2026.07.25. 10:14

Keresztes Krisztián utoljára edzett a Nyíregyházával – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.07.23. 16:03

„Dárdai mindennap keresett, hogy váltsak” – így hagyta el Reese a Herthát

Német labdarúgás
2026.06.18. 14:13

Keresztes Krisztián tovább élné az álmait Skóciában

Légiósok
2026.05.24. 10:53

A Hannover egyelőre nem tér vissza, az Elversberg története során először ott lesz a Bundesligában

Német labdarúgás
2026.05.17. 18:58

Dárdai Márton megsérült, kihagyja az idényhajrát

Légiósok
2026.05.08. 18:36