Dárdai Mártonnal repülőrajttal kezdene Bochumban a Hertha

Hosszú térdsérülése után remélhetően egyre több szerepet kap a Bundesligától búcsúzó Wolfsburgban Dárdai Bence, ahogyan a Greuther Fürth újdonsült magyar védőjéért, Keresztes Krisztiánért is lehet majd szorítani az előttünk álló idényben. A legkisebb Dárdainak tavaly novemberben szakadt el az elülső keresztszalagja, áprilisban már elkezdhette a labdás edzéseket, és ha a nyári felkészülési mérkőzéseken még nem is léphetett pályára, szépen halad a teljes felépülés felé. Bátyja, a 20-szoros magyar válogatott Dárdai Márton viszont remélhetőleg a rajton is szerepet kap, a Borchum vendégeként.

A berliniek utolsó felkészülési mérkőzésén, az első osztályú 1. FC Köln ellen kétszer hatvan percet játszva hangolt a rajtra a Hertha, Dárdai Márton a kezdőcsapat tagjaként igyekezett meggátolni a kölni rohamokat. A fővárosiak kapuját Marius Gersbeck védte, a négyvédős játékrendszerben a magyar futballista foglalta el a bal belső védő pozícióját a másik középhátvéd Linus Gechter mellett. Berlinben valahol azért mindig is a „Dárdai” marad a legnagyobb név, a jelen csapatában mégsem Márton, hanem a 35-szörös horvát válogatott Josip Brekalo számít annak. A mások mellett a Wolfsburgot, a Torinót és a Fiorentinát is megjáró, 35-szörös horvát válogatott szélsőt jelölte ki Stefan Leitl vezetőedző csapatkapitánynak. A rutinos futballista fél évet játszott eddig a kék-fehéreknél, de a 12 fellépésén is szerzett három gólt és adott két gólpasszt. A csapatkapitány-helyettesi feladatkört Linus Gechter és Paul Se­guin látja el, a csapattanácsnak Julian Eitschberger és Marius Gersbeck lesz még a tagja. Dárdai tehát nem került be, a kezdőcsapatban azonban úgy fest, biztos a helye. A Hertha a kereken kétórás felkészülési összecsapáson 2–2-re végzett a Kölnnel, ami feltétlenül biztató a szezonra nézvést. Leitl mester nem is aggódik.

„Nagyon jók az érzéseim a szezonnal kapcsolatban – kezdte a pénteki nyitó mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján. – Nagyszerű felkészülésen vagyunk túl, az eltervezett programot végrehajtottuk, mindenkit sikerült beépíteni a csapatba. Jól játszottunk a felkészülési találkozókon, úgy gondolom, nagyon egyben van a társaság, kiváló a csapategység. Nagyon várjuk a péntek estét. A célunk, hogy a saját játékstílusunkat hozzuk élesben is.”

Optimizmusa dicséretes, annak tükrében feltétlenül, hogy a Herthát sokan féltik Németországban amiatt, hogy a nyáron távozott a csodagyereknek tartott Kennet Eichorn, a kapus Tjark Ernst, valamint a csatár Fabian Reese. No nem attól tartanak a szakértők, hogy bajba kerülhet a Berlin, hanem hogy kevés lesz ahhoz, hogy valós eséllyel szálljon harcba a feljutásért. Kennet Eichorn elvesztése érintheti különösen érzékenyen a kék-fehéreket, a 17 éves védekező középpályás minden idők legfiatalabb debütánsa lett a német másodosztályban, amikor tavaly 16 évesen és 14 naposan első felnőtt tétmérkőzésén pályára lépett a Hertha mezében. 114 nappal később megrúgta első gólját a Német Kupában a Kaiserslautern ellen, azzal Jude Bellingham addigi gólszerző kuparekordját adta át a múltnak. Nem csoda, ha több klub érdeklődését is felkeltette, mígnem a Bayer Leverkusen, aktiválva a tízmillió eurónál is alacsonyabb kivásárlási árát, a nyáron átigazolta.

Ha nincs is Eichorn, van Dárdai, és a magyar védő is azon lesz, hogy a Hertha minél erősebb kihívója legyen a feljutásra talán a legnagyobb eséllyel pályázó Wolfsburg, Hannover, Heidenheim, Kaiserslautern négyesnek.

2. BUNDESLIGA, 1. FORDULÓ

Péntek

20.30: Bochum–Hertha (Tv: Arena4)

Szombat

13.00: Darmstadt–Holstein Kiel

13.00: Heidenheim–Osnabrück

13.00: Karlsruhe–Bielefeld

13.00: Magdeburg–Braunschweig

20.30: Wolfsburg–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

Vasárnap

13.30: Cottbus–Hannover

13.30: Nürnberg–Dresden (Tv: Match4)

13.30: St. Pauli–Fürth