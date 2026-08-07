Nemzeti Sportrádió

Testi sértéssel vádolják az angol válogatott támadót

L. Á. B.L. Á. B.
2026.08.07. 12:22
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Ivan Toney komoly bajba került (Fotó: Getty Images))
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Ivan Toney angol labdarúgó-válogatott testi sértés
Fizikai sérülést okozó bántalmazás miatt áll bíróság elé a szaúdi Al-Ahli játékosa, a világbajnokságon is szereplő angol válogatott Ivan Toney.

A 30 éves angol válogatott csatárt július 31-én vádolták meg testi sértéssel egy tavaly decemberi incidens miatt. Az ügyészség szerint a labdarúgó a londoni Soho egyik klubjában követte el tettét. 

Toney szószólója elmondta: „Ivan tudomásul vette a vádat, amely sokként érte, és alig várja, hogy tisztázhassa a nevét a bíróságon”.

A tárgyalás szeptember 24-én esedékes. 

 

Ivan Toney angol labdarúgó-válogatott testi sértés
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