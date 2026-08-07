Testi sértéssel vádolják az angol válogatott támadót
Fizikai sérülést okozó bántalmazás miatt áll bíróság elé a szaúdi Al-Ahli játékosa, a világbajnokságon is szereplő angol válogatott Ivan Toney.
A 30 éves angol válogatott csatárt július 31-én vádolták meg testi sértéssel egy tavaly decemberi incidens miatt. Az ügyészség szerint a labdarúgó a londoni Soho egyik klubjában követte el tettét.
Toney szószólója elmondta: „Ivan tudomásul vette a vádat, amely sokként érte, és alig várja, hogy tisztázhassa a nevét a bíróságon”.
A tárgyalás szeptember 24-én esedékes.
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