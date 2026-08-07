Betlehem aranyérmes a férfi 3 km-es kieséses versenyben a vizes Eb-n

A verseny első, 1500 méteres szakaszában Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is a második helyen jutott tovább a futamában. Az 1000 méteres második rész nagyon izgalmasan alakult, Rasovszky az ötödik, Betlehem a harmadik helyen kvalifikálta magát a futamában a döntő 500 méterre.

A döntőben a fél táv után Betlehem taktikusan elúszott a többiektől, és a fő bolytól balra próbálta meg lehagyni a vetélytársakat. Ez a húzás bevált, míg a mezőny tagjai egymásra figyeltek, Betlehem nagy előnyt szerzett, és az utolsó száz méternél már egyértelmű volt, hogy nem lehet befogni az élen haladó magyart. Betlehem így óriási úszással megnyerte a magyar csapat első aranyérmét Párizsban!

Rasovszky Kristóf az 5. helyen ért célba.

Betlehem korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben is második volt.

„Nem tudok, mit mondani, sikerült, összejött, megcsináltam! – értékelt Betlehem Dávid az M4 Sportnak. – Nagy verseny volt, Rasóval jól jöttünk ki a rajtból, aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk. Amikor befordultunk, elveszítettem őket egy egész versenyre. Rasó előttem volt egy fél testhosszal, gyorsan átmentem belülre, elfordultunk egymás mellett. Nem akartam senkinek ártani, meg bemenni más elé, ezért bementem a Szajna bal oldalára, amennyire csak tudtam, és bíztam abban, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És gyorsabb voltam! Tegnap óta láttam, hogy ez bennem van, láttam magam a dobogó tetején. Minden összejött, amit szerettem volna. Tényleg hálás vagyok, hogy van ez az egész, hogy kaptam egy isteni tehetséget és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, hogy jobb életem legyen nekem és családomnak. Persze, nem ebből veszek palotákat meg Ferrarikat, de örülök, ha meg tudom lepni például a nővéremet egy repülőjeggyel, hogy kijöjjön, és megnézze, ahogy Európa-bajnok leszek.”

Az utolsó méterek:

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

3 km, férfiak

Európa-bajnok: Betlehem Dávid (Magyarország)

2. Marc-Antoine Olivier (Franciaország)

3. Logan Fontaine (Franciaország)

…

5. Rasovszky Kristóf (Magyarország)