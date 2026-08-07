Nagy Krisztián: A BJA-hoz húzott a szívem

– Mivel győzte meg a BJA HC, hogy oda térjen vissza a Ferencvárosból?

– Nemigen kellett győzködni, tudtam, ha választhatok az Erste Liga csapatai közül, a BJA-t fogom választani. Ott nevelkedtem, oda húzott a szívem, és ha két azonos vagy nagyon hasonló ajánlat között kell dönteni, az említett szempontok a mérvadók – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Krisztián, a Budapest Jégkorong Akadémia HC csatára.

– Azon gondolkodott, hogy esetleg légióskodna?

– Igen, de az elit-világbajnokságot követően haza kellett térnem, hiszen még vizsgáznom kellett az egyetemen. Sikerültek is a vizsgák, így a maradék tantárgyaimat a következő évben teljesíteni tudom, ezért itthon akartam maradni.

– Ezek szerint Budapesten tanul?

– Igen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hallgatok jogot.

– Ötéves képzés?

– Öt és fél az államvizsgával együtt, csak nekem kicsit hosszabb lesz.

– Visszatérve a jégkorongra: a Fradinál elmondták, miért nem hosszabbítanak szerződést önnel?

– Igen, az idény végén beszéltünk Fodor Szabolccsal, aki közölte, hogy nem szeretnének velem hosszabbítani. Azt már az előző idényt megelőzően tudtuk, hogy két próbaéve lesz a Ferencvárosnak az ICEHL-ben, és az én szerződésem csak az első idényre szólt. Tisztában voltam vele, hogy a nyáron váltok. Szerencsére az egészen jó világbajnoki teljesítményt követően kedvező helyzetből vártam a tárgyalásokat.

– Milyen volt az ICEHL-ben játszani az Erste Ligában töltött hosszú évek után?

– Leginkább az volt feltűnő különbség, hogy az osztrák bázisú liga csapataiban legalább három, de inkább négy olyan sor van, amelyekben a környező országok válogatottjainak szintjén játszó játékosok vannak. Amíg az Erste Ligában csapatonként egy-két ilyen játékos van, az ICEHL-ben rengeteg szlovén, osztrák, olasz vagy magyar válogatott játszik. Arról nem beszélve, hogy a nagyobb hokikultúrák, Kanada, Finnország, Svédország és hasonlók is delegálnak olyan hokisokat a bajnokságba, akik ugyan a saját hazájuk válogatottjának szintjét nem érik el, mégis magas nemzetközi szinten játszanak. Van ezenkívül néhány kiugró teljesítmény, ami kis túlzással a világ bármelyik bajnokságába elegendő lehetne.

– Mikor kezdik a felkészülést? Befolyásolja bármennyire a kezdetét az országos energiaválság?

– Úgy tudtam, hogy a Tüskesátorban kezdjük majd a felkészülést, de végül úgy néz ki, a Kisstadionban lesz a rajt, a megszokotthoz képest egy héttel később. A kondi- és száraz edzéseket mindenki maga csinálta a nyáron, a csapattal csak a jövő héten kezdjük el a munkát.

– Hogy látja, mire lehet képes a BJA-val a következő idényben, mennyire alakítja át az erőviszonyokat az új légióskorlátozás?

– Remélem, a fiatal magyar játékosoknak segít a beilleszkedésben, mert ha csak a harmadik, negyedik sorban, de jégre léphetnek az Erste Ligában, ami nagyban segítheti az előmenetelüket. Arról nem beszélve, hogy a magyar játékosok jobban meg lehetnek becsülve anyagilag, és a csak világot látni érkező légiósok nem szorítják ki őket a keretből. A Vasasból és a Győrből is sokan abbahagyták a jégkorongot, mert nem tudtak megélni.

– Milyen szerepkörben számít önre Kangyal Balázs?

– Ez ki fog alakulni az elkövetkező hetekben. Természetesen megbeszéltük a szerződéskötés előtt, mit várnak tőlem, és én mire számítok a csapattól. Egy év alatt sokat változott az együttes összetétele, ezért nem pontosan ugyanaz lesz a szerepem, mint amikor legutóbb a BJA-ban játszottam, de majd meglátjuk.

A BJA HC JELENLEGI KERETE

Érkezett: Niklas Karjalainen (finn, Powell River Kings, kanadai, BCHL), Keresztes Zsombor (DAB), Nagy Krisztián, Seregély Máté (mind­kettő FTC-Telekom), Nádor Kristóf (FEHA19)

Távozott: Molnár Zétény (FEHA19), Schlekmann Márk (FTC-Telekom), Turbucz Martin (visszavonult)

Maradt: Boros Dániel, Farkas Roland, Horváth Bálint, Kiss Dániel, Keresztes Levente, Molnár Bálint, Nagy Gergő, Nádasy Márton, Pozsgai Tamás, Szabó Bence, Szabó Dániel, Szivák Gergő, Varga Arnold, Weidemann Márk, Zimányi Dániel