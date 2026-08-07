Nemzeti Sportrádió

Nagy Krisztián: A BJA-hoz húzott a szívem

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.08.07. 13:17
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Nagy Krisztián (Fotó: Dömötör Csaba)
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BJA férfi jégkorong Nagy Krisztián BJA HC
Egy ICEHL-ben töltött idény után visszatért korábbi sikerei helyszínére a válogatott támadó, Nagy Krisztián. Az elmúlt idényről és a csapaton belüli várható szerepéről is kérdeztük.

– Mivel győzte meg a BJA HC, hogy oda térjen vissza a Ferencvárosból?  
– Nemigen kellett győzködni, tudtam, ha választhatok az Erste Liga csapatai közül, a BJA-t fogom választani. Ott nevelkedtem, oda húzott a szívem, és ha két azonos vagy nagyon hasonló ajánlat között kell dönteni, az említett szempontok a mérvadók – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Krisztián, a Budapest Jégkorong Akadémia HC csatára.

– Azon gondolkodott, hogy esetleg légióskodna?  
– Igen, de az elit-világbajnokságot követően haza kellett térnem, hiszen még vizsgáznom kellett az egyetemen. Sikerültek is a vizsgák, így a maradék tantárgyaimat a következő évben teljesíteni tudom, ezért itthon akartam maradni.

– Ezek szerint Budapesten tanul?  
– Igen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hallgatok jogot.

– Ötéves képzés?  
– Öt és fél az államvizsgával együtt, csak nekem kicsit hosszabb lesz.

– Visszatérve a jégkorongra: a Fradinál elmondták, miért nem hosszabbítanak szerződést önnel?  
– Igen, az idény végén beszéltünk Fodor Szabolccsal, aki közölte, hogy nem szeretnének velem hosszabbítani. Azt már az előző idényt megelőzően tudtuk, hogy két próbaéve lesz a Ferencvárosnak az ICEHL-ben, és az én szerződésem csak az első idényre szólt. Tisztában voltam vele, hogy a nyáron váltok. Szerencsére az egészen jó világbajnoki teljesítményt követően kedvező helyzetből vártam a tárgyalásokat.

– Milyen volt az ICEHL-ben játszani az Erste Ligában töltött hosszú évek után?  
– Leginkább az volt feltűnő különbség, hogy az osztrák bázisú liga csapataiban legalább három, de inkább négy olyan sor van, amelyekben a környező országok válogatottjainak szintjén játszó játékosok vannak. Amíg az Erste Ligában csapatonként egy-két ilyen játékos van, az ICEHL-ben rengeteg szlovén, osztrák, olasz vagy magyar válogatott játszik. Arról nem beszélve, hogy a nagyobb hokikultúrák, Kanada, Finnország, Svédország és hasonlók is delegálnak olyan hokisokat a bajnokságba, akik ugyan a saját hazájuk válogatottjának szintjét nem érik el, mégis magas nemzetközi szinten játszanak. Van ezenkívül néhány kiugró teljesítmény, ami kis túlzással a világ bármelyik bajnokságába elegendő lehetne.

– Mikor kezdik a felkészülést? Befolyásolja bármennyire a kezdetét az országos energiaválság?  
– Úgy tudtam, hogy a Tüskesátorban kezdjük majd a felkészülést, de végül úgy néz ki, a Kisstadionban lesz a rajt, a megszokotthoz képest egy héttel később. A kondi- és száraz edzéseket mindenki maga csinálta a nyáron, a csapattal csak a jövő héten kezdjük el a munkát.

– Hogy látja, mire lehet képes a BJA-val a következő idényben, mennyire alakítja át az erőviszonyokat az új légióskorlátozás?  
– Remélem, a fiatal magyar játékosoknak segít a beilleszkedésben, mert ha csak a harmadik, negyedik sorban, de jégre léphetnek az Erste Ligában, ami nagyban segítheti az előmenetelüket. Arról nem beszélve, hogy a magyar játékosok jobban meg lehetnek becsülve anyagilag, és a csak világot látni érkező légiósok nem szorítják ki őket a keretből. A Vasasból és a Győrből is sokan abbahagyták a jégkorongot, mert nem tudtak megélni.

– Milyen szerepkörben számít önre Kangyal Balázs?  
– Ez ki fog alakulni az elkövetkező hetekben. Természetesen megbeszéltük a szerződéskötés előtt, mit várnak tőlem, és én mire számítok a csapattól. Egy év alatt sokat változott az együttes összetétele, ezért nem pontosan ugyanaz lesz a szerepem, mint amikor legutóbb a BJA-ban játszottam, de majd meglátjuk.

A BJA HC JELENLEGI KERETE
Érkezett: Niklas Karjalainen (finn, Powell River Kings, kanadai, BCHL), Keresztes Zsombor (DAB), Nagy Krisztián, Seregély Máté (mind­kettő FTC-Telekom), Nádor Kristóf (FEHA19) 
Távozott: Molnár Zétény (FEHA19), Schlekmann Márk (FTC-Telekom), Turbucz Martin (visszavonult)
Maradt: Boros Dániel, Farkas Roland, Horváth Bálint, Kiss Dániel, Keresztes Levente, Molnár Bálint, Nagy Gergő, Nádasy Márton, Pozsgai Tamás, Szabó Bence, Szabó Dániel, Szivák Gergő, Varga Arnold, Weidemann Márk, Zimányi Dániel

 

BJA férfi jégkorong Nagy Krisztián BJA HC
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