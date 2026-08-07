Vízilabda: megnyerték az első helyosztót az U16-os vb-n a magyarok

Csütörtökön a görögök ellen kikapott, így a 9-16. helyért maradt versenyben a magyar válogatott a Zágrábban zajló U16-os fiú vízilabda-világbajnokságon.

Az első helyosztón a nemzeti csapatunk a német válogatottal találkozott, és szoros meccsen két góllal,

13–11-re nyert, így a 9-12. helyért folytathatja a szereplést a vb-n.

U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Negyedik csoportmérkőzés

Magyarország–Németország 13–11 (4–3, 3–3, 4–3, 2–2)

Gólszerzőink: Nagy B. 5, Szaka O. 5, Papp L., Nagy-Hornok, Budai-Csillag.



Az U16-os fiú vb-csapat:

Bekker Zalán

Budai-Csillag Dominik

Dávid Barna

Éder Barnabás

Fabinyi Huba

Fráter Olivér

Lászlófi András

Maschl Bertalan

Nagy Benedek

Nagy-Hornok Sámuel

Papp László

Paróczai Bendegúz

Saska Barnabás

Stogicza Levente

Szaka Olivér

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)