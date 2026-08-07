Vízilabda: megnyerték az első helyosztót az U16-os vb-n a magyarok
A német csapat legyőzésével a 9-12. helyért folytatja a magyar válogatott a zágrábi U16-os fiú vízilabda-világbajnokságot.
Csütörtökön a görögök ellen kikapott, így a 9-16. helyért maradt versenyben a magyar válogatott a Zágrábban zajló U16-os fiú vízilabda-világbajnokságon.
Az első helyosztón a nemzeti csapatunk a német válogatottal találkozott, és szoros meccsen két góllal,
13–11-re nyert, így a 9-12. helyért folytathatja a szereplést a vb-n.
U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Negyedik csoportmérkőzés
Magyarország–Németország 13–11 (4–3, 3–3, 4–3, 2–2)
Gólszerzőink: Nagy B. 5, Szaka O. 5, Papp L., Nagy-Hornok, Budai-Csillag.
Az U16-os fiú vb-csapat:
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér
Negyedik csoportmérkőzés
Magyarország–Németország 13–11 (4–3, 3–3, 4–3, 2–2)
Gólszerzőink: Nagy B. 5, Szaka O. 5, Papp L., Nagy-Hornok, Budai-Csillag.
Az U16-os fiú vb-csapat:
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
Legfrissebb hírek