Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: megnyerték az első helyosztót az U16-os vb-n a magyarok

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2026.08.07. 13:30
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A német csapat legyőzésével a 9-12. helyért folytatja a magyar válogatott a zágrábi U16-os fiú vízilabda-világbajnokságot.

Csütörtökön a görögök ellen kikapott, így a 9-16. helyért maradt versenyben a magyar válogatott a Zágrábban zajló U16-os fiú vízilabda-világbajnokságon.

Az első helyosztón a nemzeti csapatunk a német válogatottal találkozott, és szoros meccsen két góllal,

13–11-re nyert, így a 9-12. helyért folytathatja a szereplést a vb-n. 

U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Negyedik csoportmérkőzés
Magyarország–Németország 13–11 (4–3, 3–3, 4–3, 2–2)
Gólszerzőink: Nagy B. 5, Szaka O. 5, Papp L., Nagy-Hornok, Budai-Csillag.

Az U16-os fiú vb-csapat:
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

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