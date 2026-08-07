Öttusa-Eb: Koleszár Mihály és Szép Balázs döntőbe jutott Isztambulban

Pénteken a férfiak elődöntője van terítéken az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. A magyar csapatból a maximális, négy versenyző jutott be a középszakaszba – a nemzeti létszámlimit (amely kiköti, hogy egy országból legfeljebb négyen lehetnek ott az elődöntőben) nélkül öten is lehetnének, Tárkányi Zsombor alanyi jogon továbbjutó helyen végzett a selejtezőben, ám honfitársaihoz képest az ő pontszáma alacsonyabb volt, így nem folytathatta a versengést.

A 18 tagú A-csoportban Koleszár Mihály és Szép Balázs versenyzett délelőtt – szokásosan az első kilenc érhette el a döntőt. A csütörtöki elődöntős rangsoroló vívásban előbbi plusz hármas (19–16), utóbbi mínusz hetes (14–21) mérleggel zárt, de neki sem kellett külön asszóznia a 16 közé jutásért a táblavívásban. A pénteki nyitó szám aztán a 13.-ként rangsorolt Szépnek sikerült jobban, ugyanis elsőnek legyőzte a német Fernand Mitterrandot (21–14, 4.) 3–1-re; a nyolc között az ukrán Olekszandr Tovkaj (16–19, 12.) már jobb volt nála, 5–1-re nyert. A kilencedikként kiemelt Koleszár Mihályt szoros csatában, 5–4-gyel ejtette ki a 16 között kiejtette a fehérorosz Uladziszlau Melkaziorau (19–16, 8.)

Az akadálypályát a tőle megszokott brutális tempóban teljesítette Koleszár, ezzel most meg is nyerte a számot csoportjában (22.69), Szép is kezd egyre stabilabbá válni az OCR-ben (31.30, 13.). A 100 méteres gyorsúszást mindketten megpörgették, Koleszár 55.60 (3.), Szép 56.14 (6.) másodperc alatt tudta le a távot.

Ugyan a középmezőnyben sűrű volt a mezőny a kombinált szám kezdetekor, nem kellett félteni a tavalyi madridi Eb-n ezüstérmes, hatodikként startoló Koleszárt, aki harmadikként szelte át a célvonalat – a vb-ezüstérmes Szép Balázsnak sem tűnt megoldhatatlan feladatnak a hét másodperc ledolgozása a 11. helyről, sőt, egészen felkapaszkodott a negyedik helyig, Koleszár mögé.

A B-csoportban 17 órától Bőhm Csaba és Tamás Botond igyekszik teljessé tenni a döntős magyar létszámot. A csoportot az Eb-címvédő ukrán Jurij Kovalcsuk nyerte meg, a tavalyi bronzérmes francia Jean-Baptiste Mourcia hatodikként jutott tovább, de ott lesz a fináléban honfitársa, az egyéniben kétszeres világbajnok Valentin Belaud is, ő hetedikként ért célba.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Jurij Kovalcsuk (ukrán) 1569 pont – továbbjutott

2. Jegor Gromadszkij (orosz) 1561 – tj.

3. Koleszár Mihály 1559 – tj.

4. Szép Balázs 1559 – tj.

Később

B-csoport (17.00)