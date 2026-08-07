Birkózás: Kovács Keve letette a névjegyét az U17-es vb-n

Mint arról beszámoltunk, öt magyar éremmel zárult az U17-es birkózók azerbajdzsáni világbajnoksága, ezzel a mieink alaposan felülmúlták az előzetes várakozásokat.

A kötöttfogású küldöttségből Kovács Keve nyerte a legfényesebb medált, miután ezüstöt akasztottak a nyakába az 55 kilósok mezőnyében.

Az Egri-VSI-KIMBA tehetsége sorrendben brazil, amerikai, román, majd fehérorosz riválist verve menetelt el a fináléig, amelyben 1–1-gyel (előbb szerzett ponttal) kikapott a korosztályos Ázsia-bajnok, kazah Dijar Amanalitól. Madarasi Gábor tanítványa

pályafutása negyedik érmét jegyezte utánpótlás-világversenyen.

Ugyanakkor a 17. születésnapját augusztus ötödikén ünneplő Kevének korántsem volt egyszerű, zökkenőmentes útja az idén a vb-ezüstig. A tavalyi U17-es Eb-bronza után a 2026-os esztendő legelején megsérült a könyöke, amely miatt másfél-két hónapot kellett kihagynia, a hazai válogatóversenyeken sem indulhatott, azonban a szakmai stáb ennek ellenére megadta neki a bizalmat, és ott lehetett májusban a kadét Eb-n Szamokovban, ahol az ötödik helyen végzett. A kontinensviadalon ugyan még lecsúszott a dobogóról, viszont a világbajnokságon kárpótolta magát az éremmel.

Kovács Keve U17-es világbajnoki ezüstéremmel a nyakában a bakui dobogón Forrás: UWW/MBSZ

„Az év elején a sérülésem után jócskán voltak bennem bizonytalanságok, mivel a felépülésem elég sok időbe telt, hosszabb időre kiestem az edzésmunkából, ráadásul a világversenyeken való indulásom is jó darabig kérdésesnek tűnt – mondta Kovács az Utánpótlássportnak. – Természetesen, ezek után nagyon jólesett az edzők bizalma, hogy annak ellenére, hogy nem tudtam válogatózni, mégis megkapom a lehetőséget az Európa-bajnokságon. Igyekeztem bizonyítani, de sajnos az Eb-n még igencsak érződtek a korábbi kihagyásom jelei, így a formám nem volt az igazi. Az előzmények fényében annak örültem, hogy ismét éremért birkózhattam egy Európa-bajnokságon, hajszálon múlott a bronz, nyilván kicsit csalódott is voltam utána, hogy csak ötödik hely lett belőle.

Ugyanakkor legbelül éreztem, ha rendesen fel tudok készülni a vébére, ott is meglehet az esélyem arra, hogy az élmezőnyben végezzek.

Hál'istennek ez így is lett, és a munka aztán ki is fizetődött a bakui világbajnokságon. Ennek a sikernek roppant mód örülök, és igazán jó érzés, hogy ilyen remek eredménnyel tudtam lezárni az U17-es éveimet.

Előzetesen természetesen nagyon bíztam benne, hogy akár érmes is lehetek, de a döntőbe jutással és az ezüstéremmel tényleg minden várakozásomat túlszárnyaltam.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)