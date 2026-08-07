Kézilabda: a Sport Tv-n lesznek a bajnokik, az MK-meccsek és a magyarországi válogatott találkozók is

A 2026–2027-es idénytől kezdve Magyarország első sportcsatornáján láthatják a nézők a K&H női és férfi kézilabdaliga, a női és a férfi Magyar Kupa, a női és a férfi Szuperkupa, valamint a magyar szövetség által rendezett, magyarországi válogatott mérkőzéseket.

A Bajnokok Ligája küzdelmeit továbbra is szintén a Sport Tv közvetíti.

A hazai kézilabdázás legmagasabb szintje 17 év után tér vissza a Sport Tv-re. Az együttműködés az augusztus 30-án sorra kerülő Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács, illetve a ONE Veszprém–OTP Bank-PICK Szeged Szuperkupa-mérkőzéssel kezdődik, és minden korábbi idényben látottnál nagyobb mennyiségű televíziós közvetítést garantál.

„Az elmúlt évtizedben a nemzetközi kupaküzdelmek, azon belül is kiemelten a magyar csapatok mérkőzéseinek közvetítésével már igazoltuk, számunkra is a kézilabda népszerűségének folyamatos növelése a legfontosabb. Ezen az úton megyünk tovább, még a korábbiaknál is nagyobb felelősséggel. Minden, nálunk lévő sorozatot figyelembe véve több mint négyszáz találkozót közvetítünk idényenként, büszkén mondhatom, a Sport Tv a kézilabda magyarországi otthona” – jelentette ki Málnay B. Levente, az AMC Global Media Közép-Európáért felelős alelnöke.

„Számunkra nagy öröm a megállapodás, hiszen hosszabb távra tudtunk elköteleződni és stabil jelenlétet biztosítani a sportág számára. Új partnerünk, az AMC, illetve a Sport Tv csatornái számára nem ismeretlen a kézilabdás terep, hiszen európai kupacsapataink számára évek óta otthont nyújtanak. Ezzel együtt ezúton itt is szeretném megköszönni eddigi partnerünknek, az MTVA-nak az elmúlt évek közös munkáját, hiszen több mint egy évtizedes partnerséget zárunk le a bajnoki és MK-meccsek, valamint a hazai válogatott találkozók kapcsán – emelte ki Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. – Az AMC-vel az együttműködés augusztus 30-án a székesfehérvári Szuperkupával indul, szeptember elején rajtolnak a bajnokságok, novemberben pedig már a válogatottak is képernyőre kerülnek az új megállapodás értelmében, ráadásul minden hétre több meccs is juthat. Rendkívülinek mondható, hogy a klubcsapatok hazai és nemzetközi találkozói egy platformon lesznek követhetőek, így a kézilabdabarátok folyamatosan sportági dömpinggel szembesülnek majd a Sport1-en és a Sport2-n. Számunkra a partnerség termékfejlesztési szempontból is kiemelten fontos, a tárgyalások során a hosszabb távú perspektíva és a sportág fejlesztése, minden klub képernyős jelenléte és minél több nézőhöz, partnerhez való eljuttatása egyaránt jelentős cél volt. A mostani együttműködéssel mindez megvalósul.”