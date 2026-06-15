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Kétgólos döntetlennel ért véget Belgium és Egyiptom összecsapása
B. A. P.
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2026.06.15. 23:01
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Egyiptom
Belgium
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Egyiptom
Belgium
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