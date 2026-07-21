Visszavonul Anthony Taylor játékvezető

A Premier League közleménye szerint Anthony Taylor két évtizednél is hosszabbra nyúló pályafutása során 831 mérkőzést vezetett, a Premier League-ben 432 alkalommal fújta a sípot.

A 47 éves Taylor Angliában kétszer vezetett FA-kupa-döntőt (2017 és 2020), de 2015-ben övé volt a Ligakupa fináléja és a Community Shield, vagyis az angol Szuperkupa-meccs is.

Taylor 14 éven át volt a FIFA-keret tagja, részt vett a 2022-es és 2026-os vb-n, valamint a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságon is. Klubszinten vezetett európai Szuperkupa-találkozót (2020), Nemzetek Ligája-döntőt (2021), klub-vb-döntőt (2022) és Európa-liga-döntőt (2023-ban Budapesten) is, míg a Bajnokok Ligájában 2024-ben elődöntőt kapott.

„Hatalmas kiváltság volt a legmagasabb szinten bíráskodni, de hatalmas volt a nyomás is. Itt az ideje, hogy előretekintsek a pályafutásom következő fejezetére. Szeretném kifejezni a hálámat két segítőmnek, Gary Beswicknek és Adam Nunn-nak, illetve megköszönni a támogatást a családomnak és a barátaimnak” – mondta Taylor, aki utolsó meccsét a vb-n vezette a Spanyolország–Portugália nyolcaddöntőn.