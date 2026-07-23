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Pintér Dánielt nem engedte el az Inter Miami az amerikai U20-as válogatotthoz

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.07.23. 19:26
Pintér Dániel egyre magasabban! (Fotó: Getty Images)
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légiósok Pintér Dániel MLS Inter Miami
Fontos szerep várhat a floridai klubban a magyar származású támadóra, aki a következő időszakban több tétmérkőzésen is bizonyíthat az Inter Miamiban.

Nem engedi el az Inter Miami Pintér Dánielt az amerikai U20-as válogatottba. A korosztályos együttes a napokban rajtoló kontinenstornán vesz részt, az Inter klubvezetése írásban kérte a szövetséget, hogy ezúttal tekintsen el a 19 esztendős magyar származású támadó behívásától. A floridai csapatra a közeljövőben sorra várnak a fontos találkozók: az MLS-ben előbb a Montreal otthonába látogatnak, majd fogadják a Gazdag Dánielt is foglalkoztató Columbus Crew-t, Ligák Kupája-találkozón pedig a mexikói Atlético San Luis, a Monterrey és a Club León vár rá a következő hetekben. 

A jelek szerint az Inter Miami komolyan számol Pintér Dániellel, aki a csütörtök hajnali, Chicago Fire ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen csereként beszállva 23 percet töltött a pályán, és a következő időszakban újabb fontos játékperceket tölthet az Inter Miami csapatában. Már csak azért is, mert az együttes támadószekciójában több hiányzó is van, a világbajnokságon ezüstérmet szerző Lionel Messi jól megérdemelt szabadságát tölti, az ugyancsak argentin Tadeo Allende pedig sérüléssel küzd. Érdekesség, hogy két másik Miami-játékos is meghívót kapott az U20-as válogatottba, Alex Shaw-t és Santi Moralest azonban elengedte a klub.

 

légiósok Pintér Dániel MLS Inter Miami
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