Pintér Dánielt nem engedte el az Inter Miami az amerikai U20-as válogatotthoz

Nem engedi el az Inter Miami Pintér Dánielt az amerikai U20-as válogatottba. A korosztályos együttes a napokban rajtoló kontinenstornán vesz részt, az Inter klubvezetése írásban kérte a szövetséget, hogy ezúttal tekintsen el a 19 esztendős magyar származású támadó behívásától. A floridai csapatra a közeljövőben sorra várnak a fontos találkozók: az MLS-ben előbb a Montreal otthonába látogatnak, majd fogadják a Gazdag Dánielt is foglalkoztató Columbus Crew-t, Ligák Kupája-találkozón pedig a mexikói Atlético San Luis, a Monterrey és a Club León vár rá a következő hetekben.

A jelek szerint az Inter Miami komolyan számol Pintér Dániellel, aki a csütörtök hajnali, Chicago Fire ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen csereként beszállva 23 percet töltött a pályán, és a következő időszakban újabb fontos játékperceket tölthet az Inter Miami csapatában. Már csak azért is, mert az együttes támadószekciójában több hiányzó is van, a világbajnokságon ezüstérmet szerző Lionel Messi jól megérdemelt szabadságát tölti, az ugyancsak argentin Tadeo Allende pedig sérüléssel küzd. Érdekesség, hogy két másik Miami-játékos is meghívót kapott az U20-as válogatottba, Alex Shaw-t és Santi Moralest azonban elengedte a klub.