Nemzeti Sportrádió

Rodri: Valaki biztosan segített nekem odafentről

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.07.22. 06:31
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Rodri dicsősége: minden nagy díj volt már a kezében, vb-, Eb-, BL-, Premier League-trófea, és a legjobb játékosnak járó Aranylabda is (Fotó: Getty Images)
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Aranylabda Rodri vb 2026 Spanyolország
A vasárnap véget ért világbajnokság legjobbjának megválasztott Rodri a hetedik futballista, aki vb-t, kontinenstornát, BL-t és Aranylabdát is nyert.

MEGINT SZERENCSÉT HOZOTT a címlapinterjú. A világbajnoki döntő előtt a Nemzeti Sport is lehozta a madridi As Rodrival készített anyagát, amelyben szóba került, hogy a Manchester City Bajnokok Ligája-győzelme és a két évvel ezelőtti Eb-diadal előtt is ő volt a címlapon. Akkor még óvatosan nyilatkozott, de vasárnap este Spanyolország  hosszabbításban 1–0-ra legyőzte Argen­tínát a világbajnokság döntőjében, Rodrit pedig a torna legjobb játékosának választották. Vagyis megint aranyat ért, hogy a címlapra került. 

Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy ezzel a sikerrel illusztris társaságba került. Ő lett a sportág történetének negyedik olyan labdarúgója, aki világ- és Európa-bajnok, BL-győztes és aranylabdás. Rajta kívül ez csak csak Gerd Müllernek, Franz Beckenbauernak és Zinédine Zidane-nak sikerült. Ha az egyéb kontinensbajnoki címet is beleszámoljuk, Lionel Messinek, Ronal­di­nhó­nak és Rivaldónak jött még össze ez a bravúr. A fenti futballisták pedig kivétel nélkül korszakos klasszisok, és mostantól alighanem Rodri is ide sorolható.

A 30 éves spanyol középpályás ráadásul három év leforgása alatt nyerte meg ezeket a rangos trófeákat. A 2023-as BL-döntőben győztes gólt szerzett az Internazionale ellen (1–0), 2024-ben pedig negyedszer is megnyerte a Premier League-et a Manchester Cityvel, Európa-bajnok és aranylabdás lett. Most pedig világbajnok, és megkapta a torna legjobbjának járó Aranylabdát. Azt a díjat, amelyet korábban mások mellett Lionel Messi, Luka Modric, Zinédine Zidane, Ronaldo vagy Diego Maradona érdemelt ki. Ezek után aligha kérdés, hogy valóban a világ legjobb futballistái közé tartozik-e. Akkor is, ha elsősorban nem gólokkal és gólpasszokkal, hanem a stabil játékával tűnik ki a mezőnyből. 

 

Beszédes, hogy a BBC szerint az egész vb-n 756 sikeres passza volt, ami rekord. Legalábbis az 1966-os torna óta, amióta vezetik az ezzel kapcsolatos statisztikát. Azzal is csak három játékos büszkélkedhet, hogy vb-döntőben legalább száz sikeres passza volt: Dunga (1994-ben 130), Pau Cubarsí (121) és Rodri (101). 
Ráadásul úgy lett a vb legjobbja, hogy 2024 végén súlyos keresztszalag-szakadást szenvedett, az előző idényben októbertől januárig combizomsérüléssel bajlódott, az évad végén pedig ágyékproblémák miatt csak egyetlen találkozón játszott a bajnoki hajrában. Pep Guardiola már a torna előtt elmondta, hogy Rodri a világbajnokságra lendül csúcsformába, és a katalán edzőnek ismét igaza lett. 

„Az egyéni díjak számomra másodlagosak – idézte a Cadena Ser, miután megkapta a vb legjobbjának járó elismerést. – Kemény két év van mögöttem, a fejlődés és az önbizalom-növelés időszaka volt ez. Valaki egészen biztosan segített nekem odafentről. Teljesen valószerűtlen az, amin keresztülmentem. Nagyon mélyre kerültem, de sikerült onnan felállnom. Nem baj, ha elbotlasz, mert mindig van ok arra, hogy talpra állj, és menj tovább. Szeretném, ha a következő generációk erőt merítenének a történetemből. Lássák azt, hogy ha egy játékos eléri a csúcsot, majd a pokolba zuhan, onnan is fel lehet állni. Én vagyok az élő példa arra, hogy le lehet küzdeni ezeket a nehézségeket.”     

Ezek után jóformán másodlagos, de az Argentína elleni döntőről is mondott néhány szót. 

 „Igaz, hogy az argentinoknak nem voltak helyzeteik, de nagyon megnehezítették a helyzetünket, nem volt egyszerű fogást találni rajtuk. Amit az utóbbi években elértek, az önmagáért beszél. Megnyerték a világbajnokságot, a Copa Américát, most újra döntőbe jutottak, és náluk játszik minden idők legjobb futballistája. Nehéz volt, de világbajnokok lettünk. A csapat hozzáállása a titok, az első perctől fogva bátran játszottunk, ez volt a kulcs.”   

Rodri kapcsán most a következő nagy kérdés, hogy hol folytatja. A szerződése még egy évig érvényes a Manchester Citynél, de a hírek szerint már a nyáron a Real Madridhoz igazolhat, José Mourinho vezetőedző állítólag nagyon szeretné megszerezni. A már említett, vb előtt készült As-interjúban természetesen ez is szóba került. 

„Ezen a kérdésen majd a világbajnokság után lesz időm gondolkodni, most a trófea megnyerése a legfontosabb” – mondta. Ez sikerült, a kérdés már csak az, hogy ezek után még milyen nagy céljai lehetnek, elvégre minden nagy trófeát és díjat megnyert, amiről egy futballista álmodhat.

Ki lehet az aranylabdás?

A világbajnokság után sokakat foglalkoztat a kérdés, ki lehet a következő aranylabdás. Összeállításunkban összeszedtük azokat, akiknek reális esélyük lehet a díj elnyerésére.

RODRI: A főszövegben taglaltak önmagukért beszélnek. A vb egyik legjobbja volt, a posztján évek óta kiemelkedően teljesít, ugyanakkor ellene szóló érv, hogy a klubidény nagy részében keveset játszott. 
FABIÁN RUÍZ: Rodrihoz hasonlóan az ő játéka sem látványos, de néhány hónap leforgása alatt a PSG-vel megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd a spanyol válogatottal a világbajnokságot. Mindkét együttesnek fontos láncszeme volt, a nemzeti csapatban konkrétan Pedrit szorította ki a kezdőből…
LIONEL MESSI: Bár nem jött össze neki a második vb-győzelem, a döntőt leszámítva az egész tornán kimagaslóan teljesített, és ez önmagában elég lehet arra, hogy Aranylabda-esélyes legyen. A Inter Miami légiósaként az MLS-ben azonban kevésbé volt szem előtt, és már túl van pályafutása csúcsán. 
LAMINE YAMAL: 19 évesen bajnok lett a Barcelonával és világbajnok a spanyol válogatottal, nem mellesleg napjaink egyik legnépszerűbb sportolója. A vb-n mindamellett nem játszott kiemelkedően, és a BL-siker sem jött össze neki.
KYLIAN MBAPPÉ: A La Ligában, a Bajnokok Ligájában, és a világbajnokságon is gólkirály lett. Kimagasló teljesítmény, ugyanakkor egyetlen trófeát sem nyert, ami gyengíti az esélyeit. 
HARRY KANE: Neki is nagyszerű idénye volt, a Bayern Münchenben és a világbajnokságon is ontotta a gólokat, nem mellesleg Európa legjobb góllövőjeként aranycipős lett. Csakhogy a BL-ben és a vb-n sem tudott döntőbe jutni.

 

Aranylabda Rodri vb 2026 Spanyolország
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