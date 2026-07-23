NB I: közel a visszatéréshez az ETO csapatkapitánya

Az ETO FC csütörtöki edzésvideói alapján Paul Anton nagyon közel jár a visszatéréshez. A 12-szeres román válogatott középpályás 2025 decembere óta nem lépett pályára sérv és szeméremcsont-sérülés, valamint az ezekhez kapcsolódó műtétek miatt. Lapunk információi szerint a futóprogramot már végigcsinálta a felkészülés során a csapattal, és az Instagram-sztorik (24 órán belül törlődő felvételek) tanúsága szerint már a labdás gyakorlatokat is elvégzi játékostársaival. A 35 éves csapatkapitány az NB I kiemelkedő középpályásai közé tartozott a sérülései előtt, személyiségével azóta is hatalmas szerepe van a csapategység megteremtésében.