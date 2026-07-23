Kosár: készen állnak az U18-as fiúk a horvátországi B-divíziós Eb-re

A nyolcadik helyen záró U20-asok után a fiú kosárlabda-válogatottak közül az U18-asok folytatják a sort az utánpótlás Európa-bajnokságokon.

A Sipos Péter vezette csapat péntek este kezdi meg szereplését a B-divíziós U18-as Eb-n, amelynek a horvátországi Opatija és Rijeka ad otthont.

A D jelű csoportban a mieink sorrendben majd a bosnyákokkal, az észak-macedónokkal, a svédekkel és a grúzokkal találkoznak.

A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.

Fotó: Király Evelin/MKOSZ

A felkészülési időszak során a mieink a portugáliai Sangalhosban szerepeltek felkészülési tornán, amelynek keretében kétszer megmérkőztek a házigazda portugálokkal, illetve egyszer-egyszer a csehekkel és a baszk tartományi válogatottal. A magyar fiúk először 89–76-ra verték a hazai ibériakat, majd a folytatásban 94–85-re kikaptak a baszk csapattól, valamint 84–76-ra alulmaradtak a csehekkel szemben, zárásként pedig újra felülmúlták a portugálokat, ezúttal 87–72-re.

Ezután két hazai edzőmeccs következett a szlovákok ellen. A magyar fiúk előbb 92–69-re, majd 87–58-ra verték a magasabban jegyzett, vagyis az A-divízióban szereplő szomszéd riválist Székesfehérváron. A legvégén pedig ugyanitt az U18-asok kétszer legyőzték (77–73-ra, illetve 73–63-ra) azokat a cseheket, akiktől korábban egyszer már vereséget szenvedtek Portugáliában.

Tehát, a magyar válogatott hat győzelemmel és két vereséggel zárta a felkészülési meccsek sorát, és

zsinórban öt sikerrel a hátuk mögött Sipos Péter tanítványai jó formában várhatják a másodvonalbeli kontinenstorna rajtját.

A tavalyi B-divíziós U18-as Eb-n a magyar csapat a hatodik helyen végzett.

Az U18-as fiúválogatott kerete:

Asztalos Miklós, Bartik Zalán, Burony Bálint, Gáspár Vince, Halasy Örs, Kurfis Zétény, Marokházi Levente, Nagy Ágoston, Rozmán Flórián, Szafkó Márk, Turcsányi Nándor, Zöldi Péter



U18-as B-divíziós fiú Európa-bajnokság

Július 24. – augusztus 2., Rijeka és Opatija (Horvátország)

D-csoport: Svédország, Észak-Macedónia, Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Georgia



A magyar csapat programja az Eb-n:

Július 24., péntek 18:00

Magyarország–Bosznia-Hercegovina

Július 26., vasárnap 10:30

Magyarország–Észak-Macedónia

Július 28., kedd 10:30

Magyarország–Svédország

Július 29., szerda 18:00

Magyarország–Georgia

(Kiemelt képet készítette: Edson Fonseca/FPB)