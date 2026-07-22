Ferran Torres sapkája a Fehér Ház figyelmét is felkeltette

Ferran Torres „Make Spain Great Again” feliratú piros sapkát viselt, amikor posztolt a madridi világbajnoki ünneplésről.

„Mindenki részese akar lenni a mozgalomnak” – reagált a Fehér Ház, megosztva a Fox News vonatkozó hírét.

Az nem világos, hogy Ferran Torres gúnyolni akarta-e a „Make America Great Again” szlogenjéről és piros sapkáiról is nevezetes amerikai elnököt, esetleg csak arra utalt viccesen, hogy a világbajnoki trófeát Donald Trumptól vették át, vagy egyenesen így fejezte ki szimpátiáját a spanyol politikai jobboldal felé – állapítja meg a Fox News, hozzátéve: a labdarúgó, bár kapott kritikát a szöveget „egyértelmű ideológiai üzenetként” értelmező spanyol baloldali körökből, egyelőre nem bocsátkozott magyarázkodásba.

Mint ismert, Spanyolország hosszabbításban győzte le 1–0-ra Argentínát a vb-döntőben, és a csereként beálló Ferran Torres a 106. percben rúgta az egyetlen gólt, „ismét naggyá téve” a 2010-ben egyszer már világbajnoki címet szerző Spanyolországot.