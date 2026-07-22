Argentínában Lionel Scaloni kapitány meggyőzése a legfontosabb feladat

NAGY AZ AGGODALOM… Argentína abba már beletörődött, hogy korszakos zsenije, Lionel Messi aligha szerepel újabb világbajnokságon, az viszont még a leginkább edzett drukkerszíveket is megviselte, hogy a válogatottat 2018 óta szövetségi kapitányként irányító Lionel Scaloni aligha hosszabbítja meg a december végén lejáró szerződését. A szakember a Spanyolország elleni vesztes vb-döntőt követő sajtótájékoztatón a könnyeivel küszködve beszélt a jövőjéről…

„Nem tudom, képes leszek-e még egyszer véghez vinni egy ekkora tettet, mint a világbajnoki döntőbe jutás – mondta Lionel Scaloni. – Egyszer minden út véget ér, és ez a küldetés is csodálatos volt. A folytatáshoz mindenekelőtt újraindításra lesz szükség, és olyan szakmai helyzet kialakítása, mint amilyen a mostani volt, nagyon nehezen megvalósítható, márpedig ez a lelkem velejéig megráz.”

A szövetségi kapitány elcsukló hangon mondta mindezt, majd kiviharzott a sajtóteremből. Ettől a pillanattól kezdve kis túlzással Argentínában elfelejtették az ezüstérem felett érzett bánatot, és az vált a legfőbb céllá, hogy az első számú szakmai vezető valahogy gondolja meg magát.

A válogatott még haza sem tért az Egyesült Államokból, de az argentin sajtó már arról írt, minden Claudio Tapián múlik, a szövetség elnöke ugyanis baráti viszonyt ápol Lionel Scalonival. Az Olé információja szerint a futballvezér szeretne keveset kivárni (hogy csillapodjanak az érzelmi viharok), ám a sportlap arról is írt, hogy az AFA vezetője már a világbajnokság előtt fontos lépéseket tett, amikor tárgyalóasztalhoz ültette Matías Aldaót, az edző ügynökét – ezért is számítottak sokan arra, hogy a kapitány a világbajnokság után 2030-ig vagy 2031-ig aláírja az új megállapodást.

A hazaérkezés után Lionel Scaloni (fehér felsőben) már tudott egy kicsit örülni és nevetni is... (Fotó: AFP)

„Optimisták vagyunk annak ellenére, amit a szövetségi kapitány mondott” – idézett az Olé egy magas rangú, névtelenséget kérő szövetségi forrást, hozzátéve, hogy nem lesz könnyű az AFA küldetése, már csak azért sem, mert a törzsgárdából Nicolás Otamendi visszavonulása már biztos, Emiliano Martínez kapus egy sokat sejtető közösségi médiabejegyzésben írt arról, hogy esetleg visszavonul a válogatottól, és Lionel Messi jövőbeni szereplése is erősen kérdéses.

Az év végéig két válogatott meccsdátum van még, az egyiken négy, a másikon a megszokottnak számító két mérkőzést lehet játszani, ugyanakkor a dél-amerikai tagszövetség (CONMEBOL) még nem véglegesítette a naptárat, és az sem biztos, hogy Argentínának kell-e majd világbajnoki selejtezőt vívnia, mert a 2030-as világbajnokságon az ország társrendező lesz.

Lionel Scaloni meggyőzése már elkezdődött: a Buenos Airesbe hazatérő válogatottat – noha nem hivatalos formában – díszőrség fogadta, majd a főváros utcáin nyitott buszokon vitték körbe az ezüstérmeseket, akiket több ezren ünnepeltek önfeledten. A legnagyobb sztár, Lionel Messi azonban nem volt ott a csapattal, szülővárosába, Rosarióba tért vissza, néhány napot pihen a családjával, mielőtt visszatérne az Egyesült Államokba. Az Inter Miami támadójának kevés ideje lesz a regenerálódásra, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság ugyanis a vb miatt tartott hathetes szünetet követően ismét teljes fordulatszámon pörög, s a csapat csütörtökön már a Chicago Fire-t fogadja, három nappal később pedig a Montreal CF-hez látogat.

Lionel Messi – a többi argentin játékoshoz hasonlóan – nyilatkozat nélkül hagyta ott a vb-döntőt New Yorkban, de magyar idő szerint hétfő este megtörte a csendet és a közösségi oldalán üzent: „Óriási a fájdalom, és időbe telik, mire ez a seb begyógyul, de én minden jóba belekapaszkodom. A meccsekbe, amelyeket mindent beleadva megfordítottunk, és amelyek örökre az emlékezetünkbe vésődtek. Egy ország támogatásába, amely a csapat kemény munkájával és erőfeszítésével ismét a világ legjobbjai közé juttatott bennünket. Ma még nehéz pontos értékelést adni, de ez a csapat bejutott két egymást követő világbajnoki döntőbe…”