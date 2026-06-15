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Két eucadori kapufa, de gól még nincs az első félidőben
B. A. P.
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2026.06.15. 01:54
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foci vb 2026
Ecuador
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Az MU szélsője a hajrában döntött a kapufák meccsén, Elefántcsontpart legyőzte Ecuadort
Megszakadt a dél-amerikaiak 19 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, akik kétszer a lécet, egyszer a jobb kapufát találták el.
foci vb 2026
Ecuador
Elefántcsontpart
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