Nemzeti Sportrádió

Két eucadori kapufa, de gól még nincs az első félidőben

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 01:54
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Címkék
foci vb 2026 Ecuador Elefántcsontpart
Foci vb 2026
32 perce

Az MU szélsője a hajrában döntött a kapufák meccsén, Elefántcsontpart legyőzte Ecuadort

Megszakadt a dél-amerikaiak 19 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, akik kétszer a lécet, egyszer a jobb kapufát találták el.

 

foci vb 2026 Ecuador Elefántcsontpart
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