Női kosárlabda: Böröndy Vivien a Livornónál folytatja

Az újonc toszkán klub hétfőn a honlapján jelentette be, hogy leigazolta a 31 éves játékost, aki a Sopron Basket utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, és részt vett az U16-os, az U18-as és az U20-as Európa-bajnokságokon is. A 175 centiméter magas kosaras megfordult az MTK Budapestben, Zalaegerszegen, a Vasasban és a Csatában, emellett jelentős nemzetközi tapasztalatot szerzett az Euroligában és az Európa-kupában. Az idén kulcsszerepe volt a 3x3-as világbajnokságra való kijutásnak, és abban is, hogy a nemzeti csapat hetedik lett júniusban a varsói vb-n.

„Alig várom, hogy találkozhassak veletek, és elkezdhessem ezt az új fejezetet – üzente a szurkolóknak a magyar kosaras. – Készen állok arra, hogy mindent beleadjak, és szívemet-lelkemet a pályára tegyem a csapatért és értetek. Nagyon tetszenek a klub tervei, és szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy együtt valami különlegeset érjünk el. Szeretem az olasz kultúrát is, és remélem, hogy megtanulhatom a nyelveteket. Hamarosan találkozunk!”

Böröndy az elmúlt évadban a Sopron Baskettel bajnoki bronzérmet szerzett, emellett megnyerte a Magyar Kupát, az NB I rájátszásában 30 perc alatt 13.7 pontot átlagolt.