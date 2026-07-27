Sallai Roland klubja vinné a Milan portugál támadóját – sajtóhír

A Galatasaray komolyan érdeklődik Rafael Leao iránt, aki korábban már jelezte a Milannak, hogy új kihívásokra vágyik – írta meg hétfőn a barcelonai Mundo Deportivo a Sky Sports átigazolási szakértőjére, Gianluca Di Marzióra hivatkozva. A portugál támadó a világbajnokság után szerdán tér vissza az olasz klubhoz, hogy megkezdje a felkészülést a következő idényre, a jövője azonban továbbra is erősen bizonytalan.

Rafael Leaót korábban a Fenerbahcéval is hírbe hozták, sőt sajtóhírek szerint a játékosnak évi 8 millió eurós fizetést, a Milannak pedig 100 millió eurót ajánlottak. Az isztambuli klub azonban hivatalos közleményben cáfolta a híreket, hangsúlyozva, hogy sem Rafael Leaónak, sem a Milannak nem tettek semmilyen ajánlatot, pláne nem 100 millió eurót.

Di Marzio szerint így jelenleg a Galatasaraynak van a legnagyobb esélye arra, hogy szerződtesse a futballistát. Sallai Roland klubja állítólag vételi opcióval kölcsönvenné Rafael Leaót, a Milan viszont végleges átigazolást szeretne, hogy bevételhez jusson az eladásból.