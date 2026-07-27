Nemzeti Sportrádió

Kari Brattset Dale: Már nagyon hiányzott a kézilabda

J. B. J. B.
2026.07.27. 14:59
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Kilencedik győri idényére készül Kari Brattset Dale (Fotó: Nagy Gábor)
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Második gyermeke születése után visszatért a győri női kézilabdacsapat norvég kulcsembere, aki szerint két szenzációsan jó játékossal erősített az ETO, amely a következő idényben is mindent meg akar nyerni.

Nyolc éve, 2018 nyarán csatlakozott a Győri Audi ETO KC keretéhez Kari Brattset Dale, aki azóta a kisalföldiek kulcs­emberévé és csapatkapitányává lépett elő. A norvég beálló 251 mérkőzésen 828 gólt szerzett, s többek között három Bajnokok Ligáját nyert. A tavalyi BL négyes döntőjében őt választották meg a hétvége legértékesebb játékosának. Az Odense elleni győztes finálét követő nyáron bejelentette, a következő idényt második gyermeke születése miatt kihagyja, így az elmúlt hónapokban csak a nézőtérről követte az ETO szereplését. Most azonban már rajtra kész a beálló.

„Kellemesen töltöttem az elmúlt heteket, csendes nyaram volt Norvégiában a családommal és a barátaimmal – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Brattset. – Annak viszont örülök, hogy itt lehetek Győrben a felkészülés kezdetén, hiszen hosszú szünetet tartottam a kézilabdában. Már nagyon hiányzott, ugyanis én azért űzöm, mert kifejezetten szeretem és élvezem.” 

A beálló szerint sikeresen alakult az előző évad, amely során két aranyérem (Magyar Kupa és K&H Liga) mellett a BL-ben ezüstérmesként zárt a zöld-fehér együttes.

„Mindig sokkal nehezebb a lelátóról, a csapattól némiképp elválasztva figyelni az eseményeket, mint a pályán lenni, már vártam, hogy visszatérhessek a többiek közé. Összességében sikeresen alakult az előző idény, számos sikert ért el a Győr, de rossz érzés volt látni, amikor kikaptak a lányok, tudom, milyen ezt átélni. Most viszont nagyszerű a hangulat, mindenki motivált és várja a rajtot.”  

Ami az új játékosokat illeti, Brattset posztriválist kapott Metzből a francia Sarah Bouktit személyében és egy honfitársat, Thale Rushfeldt Deila révén.

„Két szenzációsan jó játékossal erősítettünk, elhoztuk a júniusi négyes döntő legértékesebb kézilabdázóját, Thalét pedig régóta ismerem, kiváló átlövő, aki védekezésben és támadásban is erős. Sokat beszélek vele, igyekszem segíteni, hogy a lehető leggyorsabban beilleszkedjen a csapatba, de ez igaz Sarahra is.”  

Brattset szerint nem is lehet kérdés, milyen céllal vág neki a következő évadnak az ETO.

„Nem játszhatsz Győrben, ha nem akarnál mindent megnyerni, aranyakra hajtunk, mindig a legjobbak akarunk lenni – ahogy az előttünk álló idényben is.”  

A tervek szerint a kisalföldiek augusztus 30-án a Ferencváros ellen vívják az első tétmeccset a Szuperkupa döntőjében, a BL-ben pedig szeptember 5-én rajtolnak a horvátországi Kaproncán.

 

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