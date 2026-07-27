Nemzeti Sportrádió

Monumentális stadionban rendezhetik meg a 2034-es vb-döntőt – 26 milliárd dolláros beruházással készül Szaúd-Arábia

T. Z.T. Z.
2026.07.27. 17:01
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A lenyűgöző King Salman International Stadion látványterve (Fotó: TalkSport)
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Szaud-Arábia világbajnokság labdarúgó-vb
Szaúd-Arábia minden idők egyik legnagyobb sportberuházásával készül a 2034-es labdarúgó-világbajnokságra: az ország összesen 26 milliárd dollárt fordít a torna infrastruktúrájának fejlesztésére – foglalta össze hétfőn a TalkSport.

Mint a cikkben írták, a 15 stadion közül nyolcat teljesen újonnan építenek, három már kivitelezési fázisban van, négy meglévő arénát pedig felújítanak.

A torna ékköve kétségkívül a Szalman király Nemzetközi Stadion lesz, amely több mint 92 ezer néző befogadására lesz alkalmas. A Rijádtól északra épülő létesítmény átadását 2029-re tervezik, és itt rendezhetik meg a világbajnoki döntőt is.

A minden igényt kielégítő arénában 150 fős királyi páholy, 120 VIP-lakosztály, 300 kiemelt VIP-hely és 2000 prémium ülőhely áll majd rendelkezésre. A stadion korszerű, fenntartható hűtőrendszert is kap, amely a lelátókat és a játékteret is hűti, emellett különféle árnyékoló elemek is segítik a kellemes hőmérséklet fenntartását.

A 2022-es katari világbajnoksághoz hasonlóan a szaúdi tornát is várhatóan télen rendezik, olyannyira, hogy egyes elképzelések szerint akár 2035 elejére is áthúzódhatnak a mérkőzések. A stadion tetején sétány épül, ahonnan a King Abdulaziz Parkra nyílik majd lélegzetelállító kilátás.

A tervek szerint a létesítmény a világbajnokság után is fontos szerepet kaphat, hogy a beruházás hosszú távon is szolgálja a sport fejlődését.

 

Szaud-Arábia világbajnokság labdarúgó-vb
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