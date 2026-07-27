Nemzeti Sportrádió

Torna: a KSI-s lányok szerepeltek a legjobban az ifjúsági ob-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.27. 14:30
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torna Lukács Melinda utánpótlás utánpótlássport KSI
A KSI versenyzője, Lukácsi Melinda nyert egyéni összetettben az ifjúsági leány tornászok országos bajnokságán a budapesti Központi Tornacsarnokban. A szerenkénti döntőkben két arany jutott a KSI-nek, míg egy-egy az FTC-nek és a Dunaújvárosi KSE-nek.

A felnőttek országos bajnokságával egyetemben a múlt hét végén rendezték meg az ifjúsági leány tornászok ob-ját is a Központi Tornacsarnokban.

Szombaton az egyéni össztett versenyben hirdettek győztest:

az első helyet a KSI 2012-es születésű ígérete, Lukács Melinda szerezte meg 44.832-es pontszámmal.

szerezte meg 44.832-es pontszámmal.

A dobogó második és harmadik fokára egyaránt ferencvárosi lány állhatott fel, Takács Boglárka 42.866-tal lett ezüst-, míg Magyar Gréta 42.333-mal bronzérmes az első napon. A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

Mindezek után jöhettek vasárnap a szerenkénti döntők, amelyek során ismét a KSI-s versenyzőknek volt a legtöbb okuk az örömre, ugyanis a klub kiválóságai közül felemás korláton Molnár Veszna (10.800), gerendán pedig Lukács Melinda (12.166) bizonyult a legjobbnak. Talajon a dunaújvárosi Tombor Anna Léna (11.700; DKSE) diadalmaskodott, és ugrásban Magyar Gréta (12.183; FTC) szerezte meg az aranyat. A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

Felemás korláton Molnár Veszna szerezte meg az aranyérmet az ifjúsági ob-n Forrás: KSI

Mindeközben a felnőtt-csapatbajnokság második fordulóját is szombaton rendezték meg, és a szabályoknak megfelelően az együttesekben szokás szerint szerepeltek utánpótláskorúak is a szuper csb-n. A férfiaknál a Budapesti Honvéd SE (az ifjúsági korú Akinduro Axel Andrással és Horváth Áronnal is a soraiban), míg a nőknél a Dunaújvárosi KSE (Tombor Anna Léna és Ágoston Szonja képviselte az ifiszekciót) győzött. 

A közelgő ifjúsági Európa-bajnokságnak – amelyet a felnőttek kontinensviadalával közösen rendeznek meg – Zágráb ad otthont, augusztus 13. és 16. között a lányok, 19. és 23. között a fiúk versenyét tartják majd a horvát fővárosban. 

(Kiemelt képen: az ifjúsági leány ob egyéni összetett versenyének első hat helyezettje, köztük Lukács Melinda a dobogó tetején Forrás: KSI)

torna Lukács Melinda utánpótlás utánpótlássport KSI
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