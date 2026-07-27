Torna: a KSI-s lányok szerepeltek a legjobban az ifjúsági ob-n

A felnőttek országos bajnokságával egyetemben a múlt hét végén rendezték meg az ifjúsági leány tornászok ob-ját is a Központi Tornacsarnokban.

Szombaton az egyéni össztett versenyben hirdettek győztest:

az első helyet a KSI 2012-es születésű ígérete, Lukács Melinda szerezte meg 44.832-es pontszámmal.

A dobogó második és harmadik fokára egyaránt ferencvárosi lány állhatott fel, Takács Boglárka 42.866-tal lett ezüst-, míg Magyar Gréta 42.333-mal bronzérmes az első napon. A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

Mindezek után jöhettek vasárnap a szerenkénti döntők, amelyek során ismét a KSI-s versenyzőknek volt a legtöbb okuk az örömre, ugyanis a klub kiválóságai közül felemás korláton Molnár Veszna (10.800), gerendán pedig Lukács Melinda (12.166) bizonyult a legjobbnak. Talajon a dunaújvárosi Tombor Anna Léna (11.700; DKSE) diadalmaskodott, és ugrásban Magyar Gréta (12.183; FTC) szerezte meg az aranyat. A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

Felemás korláton Molnár Veszna szerezte meg az aranyérmet az ifjúsági ob-n Forrás: KSI

Mindeközben a felnőtt-csapatbajnokság második fordulóját is szombaton rendezték meg, és a szabályoknak megfelelően az együttesekben szokás szerint szerepeltek utánpótláskorúak is a szuper csb-n. A férfiaknál a Budapesti Honvéd SE (az ifjúsági korú Akinduro Axel Andrással és Horváth Áronnal is a soraiban), míg a nőknél a Dunaújvárosi KSE (Tombor Anna Léna és Ágoston Szonja képviselte az ifiszekciót) győzött.

A közelgő ifjúsági Európa-bajnokságnak – amelyet a felnőttek kontinensviadalával közösen rendeznek meg – Zágráb ad otthont, augusztus 13. és 16. között a lányok, 19. és 23. között a fiúk versenyét tartják majd a horvát fővárosban.

(Kiemelt képen: az ifjúsági leány ob egyéni összetett versenyének első hat helyezettje, köztük Lukács Melinda a dobogó tetején Forrás: KSI)