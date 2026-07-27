Szocreál Magyar GP: „Azt ettük, amit épp a hotelben adtak, nem volt nagy választék”

– Hogy emlékszik vissza az 1986-os Magyar Nagydíjra?

– Kizárólag jó emlékeim vannak az első eseményről – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában a Formula–1-ben 1984 és 1996 között versenyző Martin Brundle. – Nagyon látványos volt az egész, rengeteg ember zsúfolódott itt össze, akik közül sokan korábban még sosem láttak F1-es versenyt, óriási volt a nyüzsgés. Imádtuk a várost, a pályát, amely sok tekintetben még ma is nagyon hasonló az eredetihez. Az infrastruktúra az elmúlt években elképesztő mértékben megújult, de a nagydíj esszenciája ugyanaz maradt. A kezdetek óta minden egyes évben szerepelt a versenynaptárban, és ezek közül csak kettőt-hármat hagytam ki. Mindig szívesen jövök, a belváros gyönyörű, a szurkolói bázis pedig hatalmas és lelkes.

– Mit tudott Angliában a vasfüggöny mögötti világról?

– Őszintén szólva semmit. Aztán amikor ideértünk, egész nagy nehézséget okozott az autóbérlés, de jól emlékszem Christian Dannerre egy Trabant volánja mögött.

– Önnek esetleg Lada jutott?

– Sajnos nem voltam elég szemfüles, így lemaradtam a Ladáról, és már nem is tudom pontosan, hogy jutottam ki a pályára – valószínűleg a csapatommal, a Tyrrell-lel. A boltok kirakataiban nem úgy tűnt, mintha túl sok termék lenne, és a szállodánk éttermében sem volt klasszikus étlap, azt ettük, amit épp a hotelben adtak. Nem volt nagy választék.

– Mekkorát változott azóta a helyzet?

– Sanghajt leszámítva egyetlen városon sem láttam olyan drámai mértékű változást, mint Budapesten. Kezdetben nem voltak mobiltelefonok, bérelhető autók, és nagy ételválaszték sem. De aztán mindig élveztük a visszatérést, emlékszem a Gundel étteremre, ahol kellemes időt töltöttünk együtt Ken Tyrrellékkel, Andrew Franklékkel. Mindig is az volt a benyomásom, hogy a magyarok nagyon büszke emberek, ezért is volt furcsa eleinte, hogy a boltokban nem volt olyan sok áru és élelmiszer. Aztán ez a helyzet drasztikusan és elképesztően gyorsan megváltozott: az autók az utakon, a létesítmények a városban mind kicserélődtek három-négy év leforgása alatt.

– Melyik időszakot kedvelte jobban, a negyven évvel ezelőttit vagy a mait?

– Egy kicsit jobban tetszik a mai. Anno néhány csapattagnak és versenyzőnek azért volt ez a nagydíj az év fénypontja, mert a futam után mindig rendőrségi felvezetéssel jutottunk ki a repülőtérre, aminek őrült felhajtást csaptak. Sokan már a hétvége elején erről beszélgettek a paddockban. A mai bekötőút az autópálya felől még nem létezett, ezért kissé rémálomszerű volt a ki -és a bejutás. A létesítmények elég kezdetlegesek voltak, szóval a mostani Magyarország jobban tetszik. Az F1 globálisan is sokkal nagyobb, mint korábban, nagyobb a show, szóval minden pályának fejlődnie kellett.