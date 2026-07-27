Az előző idény holland meglepetéscsapatánál kötött ki Dusan Tadics

A 37 éves, 111-szeres szerb válogatott támadó (aki hazája válogatottsági csúcstartója) ingyen csatlakozott az előző idényben holland bajnoki bronzérmet szerző gárdához (amely így a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében érdekelt – a szerk.) a katari Al-Vahdától. A topolyai születésű Tadics korábban három holland bajnoki címet, két Holland Kupát és egy Holland Szuperkupát nyert az Ajax színeiben, de megfordult többek között a Fenerbahcénál, a Southamptonnál, a Groningennél és a Twenténél is.

A katari klubjában 42 tétmeccsen öt gólt szerző és 20 gólpasszt kiosztó futballista kétéves szerződést kötött a gelderlandi klubbal.