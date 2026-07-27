Nemzeti Sportrádió

Az előző idény holland meglepetéscsapatánál kötött ki Dusan Tadics

M. B.M. B.
2026.07.27. 15:59
null
Fotó: nec-nijmegen.nl
Címkék
Dusan Tadics NEC Nijmegen holland labdarúgás Eredivisie
A holland élvonalban (Eredivisie) szereplő NEC Nijmegen a hivatalos honlapján tudatta, hogy szerződtette a rutinos szerb labdarúgót, Dusan Tadicsot.

A 37 éves, 111-szeres szerb válogatott támadó (aki hazája válogatottsági csúcstartója) ingyen csatlakozott az előző idényben holland bajnoki bronzérmet szerző gárdához (amely így a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében érdekelt – a szerk.) a katari Al-Vahdától. A topolyai születésű Tadics korábban három holland bajnoki címet, két Holland Kupát és egy Holland Szuperkupát nyert az Ajax színeiben, de megfordult többek között a Fenerbahcénál, a Southamptonnál, a Groningennél és a Twenténél is.

A katari klubjában 42 tétmeccsen öt gólt szerző és 20 gólpasszt kiosztó futballista kétéves szerződést kötött a gelderlandi klubbal.

 

Dusan Tadics NEC Nijmegen holland labdarúgás Eredivisie
Legfrissebb hírek

Bárány Donát érkezését be is jelentette az ADO Den Haag

Labdarúgó NB I
2026.07.15. 21:15

NS-infó: Bárány Donát átesett az orvosi vizsgálaton Hollandiában

Labdarúgó NB I
2026.07.15. 20:30

Hiába a BL-indulás, kirúgták Van Persie-t Hollandiában

Minden más foci
2026.06.08. 08:05

Vezető videóelemzőként dolgozhat a holland élvonalban Sándor Gergely

Minden más foci
2026.05.14. 16:57

Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalban

Légiósok
2026.04.23. 21:38

A nijmegeni totális futball lázba hozza Hollandiát

Minden más foci
2026.04.08. 09:31

Elhalasztják Hollandiában a pénteki profi labdarúgó-bajnokikat

Minden más foci
2026.01.07. 19:00

Erik ten Hag Hollandiában lesz szakmai igazgató – hivatalos

Minden más foci
2026.01.06. 19:12