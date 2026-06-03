Hagi távoli lövése, Ronaldinho szabadrúgása, Richarlison ollózása – válogatás a vb-történelem legszebb góljaiból
1966: FARKAS JÁNOS GÓLJA A BRAZILOK ELLEN 3:1-RE MEGNYERT CSOPORTMECCSEN (0.09-TŐL)
1982: MARCO TARDELLI NAGYSZERŰ TALÁLATA AZ OLASZORSZÁG–NSZK DÖNTŐBEN (3–1)
1986: „ISTEN KEZE” – DIEGO ARMANDO MARADONA AZ „ÉVSZÁZAD GÓLJÁNAK” TARTOTT TALÁLATA AZ ARGENTIN–ANGOL (2–1) NEGYEDDÖNTŐBEN
1986: MANUEL NEGRETE HIHETETLEN KAPÁSGÓLJA A MEXIKÓ–BULGÁRIA NYOLCADDÖNTŐBEN
1990: LOTHAR MATTHÄUS REMEK, TÁVOLI TALÁLATA AZ NSZK–JUGOSZLÁVIA CSOPORTMECCSEN (4–1)
1994: GHEORGHE HAGI HIHETETLEN GÓLJA A KOLUMBIA–ROMÁNIA CSOPORTMECCSEN (1–3)
1998: DENNIS BERGKAMP HIHETETLEN LABDALEVÉTELE ÉS GYŐZTES TALÁLATA A HOLLAND–ARGENTIN NEGYEDDÖNTŐBEN (2–1)
2002: RONALDINHO KÁPRÁZATOS, GYŐZELMET ÉRŐ SZABADRÚGÁSA AZ ANGLIA ELLENI NEGYEDDÖNTŐBEN
2006: KÁPRÁZATOS ARGENTIN ÖSSZJÁTÉK, MAJD ESTEBAN CAMBIASSO GÓLJA A SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ELLENI CSOPORTMECCSEN (6–0)
2006: MAXI RODRÍGUEZ ELKÉPESZTŐ KAPÁSLÖVÉSE NEGYEDDÖNTŐBE JUTTATTA ARGENTÍNÁT MEXIKÓ ELLEN (2–1 – HOSSZABBÍTÁS UTÁN)
2014: JAMES RODRÍGUEZ PUSKÁS-DÍJAS GÓLJA AZ URUGUAY ELLENI NYOLCADDÖNTŐBEN
A 2022-ES VB LEGSZEBB TALÁLATA: RICHARLISON OLLÓZÁSA A BRAZÍLIA–SZERBIA (2–0) CSOPORTMECCSEN (1.17-TŐL)