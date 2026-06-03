Nemzeti Sportrádió

Hagi távoli lövése, Ronaldinho szabadrúgása, Richarlison ollózása – válogatás a vb-történelem legszebb góljaiból

V. J.V. J.
2026.06.03. 13:53
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Gheorghe Hagi, Ronaldinho és James Rodríguez gólja is ott van összeállításunkban (Fotó: Getty Images – NS-montázs)
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A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra készülve a teljesség igénye nélkül bemutatunk tizenkét gyönyörű gólt a vb-történelem legszebbjei közül.

1966: FARKAS JÁNOS GÓLJA A BRAZILOK ELLEN 3:1-RE MEGNYERT CSOPORTMECCSEN (0.09-TŐL)

1982: MARCO TARDELLI NAGYSZERŰ TALÁLATA AZ OLASZORSZÁG–NSZK DÖNTŐBEN (3–1)

1986: „ISTEN KEZE” – DIEGO ARMANDO MARADONA AZ „ÉVSZÁZAD GÓLJÁNAK” TARTOTT TALÁLATA AZ ARGENTIN–ANGOL (2–1) NEGYEDDÖNTŐBEN

1986: MANUEL NEGRETE HIHETETLEN KAPÁSGÓLJA A MEXIKÓ–BULGÁRIA NYOLCADDÖNTŐBEN

1990: LOTHAR MATTHÄUS REMEK, TÁVOLI TALÁLATA AZ NSZK–JUGOSZLÁVIA CSOPORTMECCSEN (4–1)

1994: GHEORGHE HAGI HIHETETLEN GÓLJA A KOLUMBIA–ROMÁNIA CSOPORTMECCSEN (1–3)

1998: DENNIS BERGKAMP HIHETETLEN LABDALEVÉTELE ÉS GYŐZTES TALÁLATA A HOLLAND–ARGENTIN NEGYEDDÖNTŐBEN (2–1)

2002: RONALDINHO KÁPRÁZATOS, GYŐZELMET ÉRŐ SZABADRÚGÁSA AZ ANGLIA ELLENI NEGYEDDÖNTŐBEN

2006: KÁPRÁZATOS ARGENTIN ÖSSZJÁTÉK, MAJD ESTEBAN CAMBIASSO GÓLJA A SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ELLENI CSOPORTMECCSEN (6–0)

2006: MAXI RODRÍGUEZ ELKÉPESZTŐ KAPÁSLÖVÉSE NEGYEDDÖNTŐBE JUTTATTA ARGENTÍNÁT MEXIKÓ ELLEN (2–1 – HOSSZABBÍTÁS UTÁN)

2014: JAMES RODRÍGUEZ PUSKÁS-DÍJAS GÓLJA AZ URUGUAY ELLENI NYOLCADDÖNTŐBEN

A 2022-ES VB LEGSZEBB TALÁLATA: RICHARLISON OLLÓZÁSA A BRAZÍLIA–SZERBIA (2–0) CSOPORTMECCSEN (1.17-TŐL)

 

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