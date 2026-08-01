Nemzeti Sportrádió

NB I: Honvéd–MTK 1–0

Az Inter tizenegyesekkel legyőzte a Manchester Cityt Hongkongban

T. Z.T. Z.
2026.08.01. 15:49
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Benjamin Pavard szerezte az Inter gólját a rendes játékidőben (Fotó: Getty Images)
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Internazionale Inter felkészülési mérkőzés Manchester City
A Hongkongban rendezett felkészülési mérkőzésen az olasz bajnok Internazionale 1–1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban legyőzte a Manchester Cityt. Japánban nyert a Borussia Dortmund.

Jól kezdődött a Hongkongban rendezett felkészülési mérkőzés, amelynek első húsz percében két gólt is láthatott a közönség: a 14. percbe Antoione Semenyo hozta kihagyhatatlan helyzetbe Divin Mubamát, aki két méterről könnyedén továbbította a labdát az Internazionale kapujába. 

Hat perccel később egyenlített az olasz csapat: a világbajnok Benjamin Pavard tíz méterről passzolt a City kapujába Federico Dimarco okos visszagurítása után.

Amilyen biztatóan kezdődött az összecsapás, annál visszafogottabbá váltak a csapatok a folytatásban – legalábbis a gólok tekintetében, mert helyzetek bőven adódtak úgy az első, mint a második játékrészben. Egyértelmű volt, hogy a City játszott fölényben, a második félidőben az angol csapat több nagy lehetőséget is kialakított, köztük egyszer a kapufát is eltalálta – ám hiába a sok próbálkozás, maradt az 1–1-es döntetlen.

A győztes kilétéről a szabályok értelmében így tizenegyesek döntöttek: itt pedig már a második félidőt szinte végig védekező Internazionale volt a pontosabb, a City ugyanis háromszor is hibázott, és csak Claudio Echeverri talált a kapuba, míg az olaszok lövéseinél a specialista Gianluigi Donnarumma csak egyszer – Davide Frattesi lövésénél – tudott védeni. A tizenegyespárbajt így 3–1-re az olasz bajnok nyerte, vagyis Enzo Maresca debütálása nem a legjobban sikerült a manchesteri kispadon.

A Borussia Dortmund portugál támadója, Fábio Silva góljával múlta felül az FC Tokiót.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MANCHESTER CITY (angol)–INTERNAZIONALE (olasz) 1–1 (1–1) 11-esekkel 1–3
Hongkong, Kaj Tak Sports Park. V: Vun (hongkongi)
MAN. CITY: Donnarumma – Lewis, Khusanov, Gvardiol (Reis, a szünetben), Mfuni (Alleyne, a szünetben) – Kovacic (N. González, a szünetben), Reijnders (Ait-Nuri, a szünetben) – Semenyo, Foden (Echeverri, 68.), Savinho (Braithwaite, 78.) – Mubama (McAidoo, a szünetben). Vezetőedző: Enzo Maresca
INTER: J. Martínez (Provedel, 61.) – Pavard, Bisseck (Maye, 76.), Carlos Augusto (Marello, 69.) – A. Diouf (L. Henrique, a szünetben), Barella (Frattesi, a szünetben), Sztankovics (Topalovic, 60.), Mhitarjan (Zielinski, a szünetben), Dimarco – Esposito (Lavelli, 67.), Iddrissou (Mosconi, a szünetben). Vezetőedő: Cristian Chivu
Gólszerző: Mubama (14.), ill. Pavard (20.)

FC TOKIO (japán)–BORUSSIA DORTMUND (német) 0–1 (0–0)
Tokió, Nemzeti Olimpiai Stadion
DORTMUND: Drewes – Reggiani, Anton (Guirassy, 59.), Ritter (Riedl, 46.) – Svensson (Couto, 59.), Jo. Bellingham, F. Nmecha (E. Duarte, 46. / Lerma, 86.), Beier (Adje, 59.) – Chukwuemeka (Jamamoto, 23. / Azhil, 69.), S. Inacio (Albert, 59.) – F. Silva (Gadou, 59.). Vezetőedző: Niko Kovac

Internazionale Inter felkészülési mérkőzés Manchester City
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