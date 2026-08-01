Magyar Nagydíj: méltó a kerek évfordulóhoz – Formula–1-es képösszeállítás

Mivel a nagy volumenű infrastruktúra-felújítás idén teljesen befejeződött, a múlt heti eseményen a rajongóktól kezdve a csapattagokon át a VIP-vendégekig mindenkit a legmodernebb, minden igényt kielégítő létesítmény fogadott a Hungaroringen. Ráadásul a helyi promoter is évről évre kitesz magáért, így a 2026-os Magyar Nagydíjon minden eddiginél több kiegészítő program várta a szurkolói zóna és a paddock vendégeit.

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A Fan Stage előtt ezúttal nemcsak az aktuális F1-es mezőny pilótáihoz lehetett testközelbe kerülni, színpadra állt többek között a hétvége sztárvendége, a korábbi futamgyőztes Jean Alesi, Kapu Tibor űrhajós, valamint a magyar autósport több kiemelkedő képviselője is. Eközben azon szerencsések, akik a paddock exkluzív világába is bebocsátást nyertek, láthatták csocsózni a Williams versenyzőit, kajakszimulátorral evezni az Alpine pilótáit, és egész hétvégén élvezhették a főépület előtti kis „oázis” szolgáltatásait. A napernyők alatt volt rétes-, kávé- és fagyistand, kivetítő, kényelmes nyári ülőgarnitúrák, a jó hangulatról pedig autentikus cigányzenészek, valamint néptáncosok gondoskodtak. Persze a garázsok mögötti terület legnépszerűbb szereplői egyértelműen a versenyzők voltak, akik derekasan állták a sarat, és újra meg újra megálltak egy-egy aláírás vagy közös fotó kedvéért.

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A paddockban többek között néptáncosok szórakoztatták a VIP-vendégeket (Fotó: Meder István)

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De nem érheti őket panasz a pályán nyújtott teljesítményük miatt sem. A mezőny kifejezetten izgalmassá varázsolta a 41. Magyar Nagydíjat, amelyen szép előzéseket, meglepetéseket és drámai fordulatokat egyaránt láthattunk. Az esemény megkoronázásaként idén is kiosztották a versenynaptár talán leggyönyörűbb díjait, a herendi porcelán­trófeákat, amelyekre ezúttal – 2023-mal ellentétben – a győztes Lando Norris és a második Max Verstappen is nagyon vigyázott. Mind az aszfaltcsíkon, mind az amellett zajló események alapján méltó volt tehát a jubileumi Magyar Nagydíj. Jöhet a következő negyven év!

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(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 1-i lapszámában jelent meg.)