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Magyar Nagydíj: méltó a kerek évfordulóhoz – Formula–1-es képösszeállítás

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.08.01. 16:10
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Lando Norris vitrinjébe bekerül a második győztes herendi trófea is (Fotók: Dömötör Csaba, Szabó Miklós)
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F1 Hungaroring Képes Sport
A Formula–1-es Magyar Nagydíj története 1986-ban, vagyis kereken negyven évvel ezelőtt kezdődött Mogyoródon, ám hiába változott a világ drámai mértékben az elmúlt négy évtizedben, hazánk versenye mit sem vesztett a varázsából – sőt!

Mivel a nagy volumenű infrastruktúra-felújítás idén teljesen befejeződött, a múlt heti eseményen a rajongóktól kezdve a csapattagokon át a VIP-vendégekig mindenkit a legmodernebb, minden igényt kielégítő létesítmény fogadott a Hungaroringen. Ráadásul a helyi promoter is évről évre kitesz magáért, így a 2026-os Magyar Nagydíjon minden eddiginél több kiegészítő program várta a szurkolói zóna és a paddock vendégeit.

A Williams-pilóta Alexander Albon és Carlos Sainz csocsózott magyar gyerekekkel és Priskin Tamással
Az olimpiai bajnok kajakos, Tótka Sándor instruálja az ergométeres kajakozást kipróbáló Franco Colapintót (Alpine)
Csütörtök délután megnyitották a bokszutcát – a garázsok előtt egy gombostűt sem lehetett leejteni

A Fan Stage előtt ezúttal nemcsak az aktuális F1-es mezőny pilótáihoz lehetett testközelbe kerülni, színpadra állt többek között a hétvége sztárvendége, a korábbi futamgyőztes Jean Alesi, Kapu Tibor űrhajós, valamint a magyar autósport több kiemelkedő képviselője is. Eközben azon szerencsések, akik a paddock exkluzív világába is bebocsátást nyertek, láthatták csocsózni a Williams versenyzőit, kajakszimulátorral evezni az Alpine pilótáit, és egész hétvégén élvezhették a főépület előtti kis „oázis” szolgáltatásait. A napernyők alatt volt rétes-, kávé- és fagyistand, kivetítő, kényelmes nyári ülőgarnitúrák, a jó hangulatról pedig autentikus cigányzenészek, valamint néptáncosok gondoskodtak. Persze a garázsok mögötti terület legnépszerűbb szereplői egyértelműen a versenyzők voltak, akik derekasan állták a sarat, és újra meg újra megálltak egy-egy aláírás vagy közös fotó kedvéért.

A Hungaroringen mutatkozott be az F1-es sorozat új biztonsági autója: Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+
A paddockban többek között néptáncosok szórakoztatták a VIP-vendégeket (Fotó: Meder István)
Nagy feltűnést keltett, hogy Csehország köztársasági elnöke, Petr Pavel fotósként akkreditált a nagydíjunkra (Fotó: AFP)

De nem érheti őket panasz a pályán nyújtott teljesítményük miatt sem. A mezőny kifejezetten izgalmassá varázsolta a 41. Magyar Nagydíjat, amelyen szép előzéseket, meglepetéseket és drámai fordulatokat egyaránt láthattunk. Az esemény megkoronázásaként idén is kiosztották a versenynaptár talán leggyönyörűbb díjait, a herendi porcelán­trófeákat, amelyekre ezúttal – 2023-mal ellentétben – a győztes Lando Norris és a második Max Verstappen is nagyon vigyázott. Mind az aszfaltcsíkon, mind az amellett zajló események alapján méltó volt tehát a jubileumi Magyar Nagydíj. Jöhet a következő negyven év!

Jean Alesiről kanyart neveztek el – Gyulay Zsolt és a Hungaroring kérésére itt hagyta a kézlenyomatát is (Fotó: Hungaroring)
Gulyás Michelle olimpiai bajnokunk adta át a pole pozíciós díjat Lando Norrisnak
Látványos koreográfiával készültek a szervezők – egy egész lelátó nemzeti színekben pompázott vasárnap
A Magyar Nagydíj rajtja előtt vadászgépek húztak el a pálya felett
A futam előtt a rajtrácson is kiállították a csodaszép herendi porcelántrófeát
Izgalmas, akciódús és fordulatos versenyt hozott a vasárnap
A második kanyarban Lando Norris elvesztette a vezetést, de végül ő nyert

 (A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 1-i lapszámában jelent meg.) 

 

F1 Hungaroring Képes Sport
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