NB II: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0-1 - ÉLŐ

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, … néző. Vezeti: Farkas Tibor (Sinkovicz Dániel, Mózsa Ábel)

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi – Szőke G., Hudák M. – Burdika, Palincsár, Varjas L. – Gresó. Vezetőedző: Kuttor Attila

VIDEOTON FC: Kemenes B. – Spandler, Murka, Köllő - Derekas, Bedi – Simut, Nagy D., Zsótér - Ekbauer, Bartusz. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Zsótér (30.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a múlt héten a BVSC-vel gól nélküli döntetlent játszó Kazincbarcika a Videoton ellen, amely a rajton 4–0-ra kiütötte a Kozármislenyt.