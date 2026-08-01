Nemzeti Sportrádió

NB I: Honvéd–MTK 1–0

NB II: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.08.01. 17:00
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Videoton archív (Fotó: vidi.hu)
Címkék
NB II Videoton FC Fehérvár NB II 2. forduló Kazincbarcika élő közvetítés KBSC labdarúgó NB II Videoton
A labdarúgó NB II 2. fordulójában a bajnokságot döntetlennel kezdő Kazincbarcika a kiütéses győzelemmel rajtoló Videotont fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0-1 - ÉLŐ

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, … néző. Vezeti: Farkas Tibor (Sinkovicz Dániel, Mózsa Ábel)

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi – Szőke G., Hudák M. – Burdika, Palincsár, Varjas L. – Gresó. Vezetőedző: Kuttor Attila

VIDEOTON FC: Kemenes B. – Spandler, Murka, Köllő - Derekas, Bedi – Simut, Nagy D., Zsótér - Ekbauer, Bartusz.  Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Zsótér (30.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a múlt héten a BVSC-vel gól nélküli döntetlent játszó Kazincbarcika a Videoton ellen, amely a rajton 4–0-ra kiütötte a Kozármislenyt.

 

NB II Videoton FC Fehérvár NB II 2. forduló Kazincbarcika élő közvetítés KBSC labdarúgó NB II Videoton
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