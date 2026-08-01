Nemzeti Sportrádió

NB I: Honvéd–MTK 1–0

NB II: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny

BÁBICS NORBERTBÁBICS NORBERT
2026.08.01. 17:24
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A sárga mezes, újonc Gyirmót ismét otthon lép pályára (Archív fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
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NB II NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 2. fordulójában a Csákvár ellen győzelemmel nyitó újonc Gyirmót FC Győr a Székesfehérváron súlyos vereséget szenvedő HR-Rent Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 - ÉLŐ
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadon. 650 néző. Vezeti: Molnár Attila (Ring Kevin, Vargha Tamás)
Gyirmót: Papp L. – Csorba D., Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz – Iván A., Madarász, Rácz B., Miknyóczki – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
Kozármisleny: Lékai – Dóra, Vajda R., Turi – Biró M., Gellér, Kocsis D., Jádi – Szűcs P., Csucsánszki, Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás


 

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NB II NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II
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