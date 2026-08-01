NB II: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 - ÉLŐ

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadon. 650 néző. Vezeti: Molnár Attila (Ring Kevin, Vargha Tamás)

Gyirmót: Papp L. – Csorba D., Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz – Iván A., Madarász, Rácz B., Miknyóczki – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

Kozármisleny: Lékai – Dóra, Vajda R., Turi – Biró M., Gellér, Kocsis D., Jádi – Szűcs P., Csucsánszki, Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás





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