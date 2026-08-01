NB II: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny
A labdarúgó NB II 2. fordulójában a Csákvár ellen győzelemmel nyitó újonc Gyirmót FC Győr a Székesfehérváron súlyos vereséget szenvedő HR-Rent Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 - ÉLŐ
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadon. 650 néző. Vezeti: Molnár Attila (Ring Kevin, Vargha Tamás)
Gyirmót: Papp L. – Csorba D., Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz – Iván A., Madarász, Rácz B., Miknyóczki – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
Kozármisleny: Lékai – Dóra, Vajda R., Turi – Biró M., Gellér, Kocsis D., Jádi – Szűcs P., Csucsánszki, Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
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