NB II: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 0–1

Kecskemét, Széktói Stadion, 900 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Balla Levente)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh, Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B., Bolyki – Németh B. Edző: Szalai Tamás

TLC: Esery – Éger, Polgár, Heil – Szekér, Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki, Ramos, Bódi. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gól: Ramos (20. - büntetőből)



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Bács-Kiskun megyei derbin a meglepetésre az Ajkától 3–1-es vereséget szenvedő Kecskemét a rajton a Szeged-Csanád Grosics Akadámiával 1–1-et játszó Tiszakécskével, amely visszavágna az áprilisi pofonért, amikor a Széktói Stadionban 5–1-re kikapott.