NB II: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC
LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 0–1
Kecskemét, Széktói Stadion, 900 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Balla Levente)
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh, Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B., Bolyki – Németh B. Edző: Szalai Tamás
TLC: Esery – Éger, Polgár, Heil – Szekér, Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki, Ramos, Bódi. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gól: Ramos (20. - büntetőből)
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Bács-Kiskun megyei derbin a meglepetésre az Ajkától 3–1-es vereséget szenvedő Kecskemét a rajton a Szeged-Csanád Grosics Akadámiával 1–1-et játszó Tiszakécskével, amely visszavágna az áprilisi pofonért, amikor a Széktói Stadionban 5–1-re kikapott.