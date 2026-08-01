Nemzeti Sportrádió

NB I: Honvéd–MTK 1–0

NB II: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.08.01. 17:19
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Kecskemét archív (Fotó: Reti Attila/KTE)
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NB II KTE Kecskemét NB II 2. forduló Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 2. fordulójában a vereséggel rajtoló Kecskemét a bajnokságot döntetlennel kezdő Tiszakécskét fogadja a Bács-Kiskun megyei derbin. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 0–1
Kecskemét, Széktói Stadion, 900 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Balla Levente) 
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh, Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B., Bolyki – Németh B. Edző: Szalai Tamás 
TLC: Esery – Éger, Polgár, Heil – Szekér, Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki, Ramos, Bódi. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gól: Ramos (20. - büntetőből) 
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Bács-Kiskun megyei derbin a meglepetésre az Ajkától 3–1-es vereséget szenvedő Kecskemét a rajton a Szeged-Csanád Grosics Akadámiával 1–1-et játszó Tiszakécskével, amely visszavágna az áprilisi pofonért, amikor a Széktói Stadionban 5–1-re kikapott.

 

NB II KTE Kecskemét NB II 2. forduló Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II
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