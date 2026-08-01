Kézilabda: a svédeket is legyőzték az U18-as lányok a vb-n
Hat góllal nyert a svédek ellen és csoportelsőként jutott tovább az U18-as leány kézilabda-válogatott a korosztály romániai világbajnokságán.
Szombaton
35–29-re legyőzte a svédeket
és csoportelsőként jutott tovább a középdöntőbe a magyar U18-as leány kézilabda-válogatott a korosztály romániai világbajnokságán.
Kun Attila együtteséből Keller Petrát választották a meccs emberének.
U18-as leány-világbajnokság, E-csoport, második mérkőzés (Pitesti, Románia)
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 35–29 (21–16)
A magyar válogatott vb-kerete:
Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)
Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)
Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)
Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)
Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)
Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)
Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)
Szövetségi edző: Kun Attila
Edző: Márián Blanka
Kapusedző: Bakos István
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 35–29 (21–16)
A magyar válogatott vb-kerete:
Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)
Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)
Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)
Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)
Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)
Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)
Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)
Szövetségi edző: Kun Attila
Edző: Márián Blanka
Kapusedző: Bakos István
(Kiemelt kép forrása: IHF/kolektiff/Sasa Pahic Szabo)
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