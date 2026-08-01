Sarah Bouktit: Európa legnagyobb klubjába igazoltam, sok trófeát szeretnék nyerni

Az év elején jelentette be a Győri Audi ETO KC, hogy az együttes színeiben folytatja nyártól a pályafutását Sarah Bouktit. Beállóposzton ráfért az erősítés és a fiatalítás a kisalföldiekre, az előző idényben ugyanis sérülések miatt kényszerből a balátlövő Kelly Dulfer és a balszélső Bo van Wetering is feltűnt ebben a szerepkörben, márciustól az évad végéig szerződtetett Ida-Marie Dahllal bővült Per Johansson repertoárja.

Született: 2002. augusztus 27., Mont-Saint-Martin (Franciaország)

Állampolgársága: francia

Posztja: beálló

Klubjai: Metz Handball (francia, 2019–2020, 2021–2026), Fleury Loiret HB (francia, 2020–2021), Győri Audi ETO KC (2026–)

Válogatottsága/góljai: 60/152

Kiemelkedő eredményei: világbajnok (2023), olimpiai 2. (2024), vb-2. (2025), Bajnokok Ligája-győztes (2026), BL-3. (2022), 4x francia bajnok (2022–2025), 5x Francia Kupa-győztes (2022–2026), a Bajnokok Ligája négyes döntőjének legértékesebb játékosa (2026) Sarah BOUKTIT

Hogy Bouktit-val milyen jó vételt csináltak a győriek, arról a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében is meggyőződhettek, a beálló az elődöntőben nyolcszor talált be a CSM Bucuresti ellen, a fináléban tizenkét alkalommal vette be az ETO kapuját. A zöld-fehérek nem találták rá az ellenszert, ám a következő idényben ilyen problémáik már nem lesznek…

„Örülök, hogy végre megérkeztem, mindenki nagyon kedves, jól fogadtak – újságolta lapunknak Bouktit, akit a júniusi BL-hétvége legértékesebb játékosának választottak meg. – Elkezdtük a felkészülést, végre kezembe vehettem a labdát. Már várom, hogy tétre menő mérkőzéseket vívjunk. A Győr Európa legnagyobb klubja, kifejezetten szeretnék sok trófeát nyerni.”

A beálló egy kölcsönben töltött idényt leszámítva csak a metzieknél szerepelt, de mostanra úgy érezte, eljött a váltás ideje.

„Már régóta Metzben játszottam, és másra vágytam. Két opció közül választhattam, Győrbe megyek vagy maradok. Nehéz szívvel jöttem el, de eljött a megfelelő idő a távozásra. Boldog vagyok, hogy szépen, BL-trófeával sikerült lezárni ezt a fejezetet. Innentől már csak az ETO-ra akarok koncentrálni.”

Bouktit nem fél a légiósélettől, a szerződés aláírása előtt pedig kikérdezte a régebb óta Győrben szereplő ismerőseit.

Per Johansson, a Győr vezetőedzője: – Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már fiatalon letette a névjegyét a Bajnokok Ligájában és a nagy vélogatott tornákon. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi. A párharcokban mutatott időzítése, lábmunkája és az üres területek felismerése óriási értéket jelent majd a támadójátékunkban. Nagyon várom a közös munkát, meg vagyok róla győződve, hogy maradandó nyomot hagy majd ETO-mezben. Tökéletesen illeszkedik abba a csapatba, amelyet építeni szeretnénk: éhes, ambiciózus és bátor. VÉLEMÉNY

„Ez az első alkalom, hogy egy másik országba költözöm, de jól érzem magam, már barátaim is vannak itt. Metz csak másfél órányi repülőútra fekszik, szóval egyelőre minden rendben. Természetesen az aláírásom előtt érdeklődtem azoknál a győri lányoknál, akiket ismerek korábbról. Hatadou Sakót, Estelle Nze-Minkót és Bruna de Paulát is megkérdeztem a klubról, még ha tudtam is, hogy nagyon jól érzik magukat itt.”

Bouktit szerint az ETO céljai egyértelműek: „Meg akarjuk nyerni a bajnokságot, a kupát és a BL-t is, ebben mindenki egyetért. Ami az egyéni ambícióimat illeti, már az is sokat jelent, ha jól érzem magam a csapatban, elég játékidőt kapok, és olyan teljesítményt tudok nyújtani, mint Metzben.”

Beállóposzton az új francia igazolásnak ősszel csak egy riválisa lesz, a szülés után visszatérő rutinos norvég Kari Brattset Dale, a svéd Linn Blohm ugyanis – aki tavasszal sérült volt – anyai örömök elé néz. Bouktit pedig ősszel egy igazán különleges meccsre készülhet, az ETO ugyanis egy csoportba került a BL-ben a címvédő metziekkel, a kék-sárgákat október 10-én fogadja az Audi Arénában.