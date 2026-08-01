Öttusa: Felemelő, hogy ismét képviselhetem Magyarországot – Bőhm Csaba

Jelentjük: minden rendben Bőhm Csabával! A 2024-es csengcsoui világbajnokságon aranyérmes magyar öttusázó kisebb sérülés miatt nem vállalta az indulást a június végi budapesti világkupadöntőn (két héttel a hazai vk-forduló után, amelyen a hetedik lett), az augusztus 3–9. között esedékes isztambuli Európa-bajnokságra azonban már készen áll.

A részletek felfedéséhez átadjuk a szót a Kőbánya SC kiválóságának.

„Felgyógyultam a váll- és csípősérülésemből is. A csípőmet csak túlerőltettem, azzal nem küzdöttem annyit, a vállam viszont jobban megsínylette az OCR-t. Beszéltem szakemberekkel, azt mondták, mostanra jött ki annak az újfajta terhelésnek a hatása, amelyet a sportági változtatás hozott magával, amit korábban nem csináltam. A bal oldali rotátorköpenyem adta meg magát kissé, hiába voltunk elővigyázatosak, rendszeresen gyógytornáztam, szóval alapvetően figyeltem rá. A továbbiakban is sok munka kell ahhoz, hogy hozzáerősödjek az akadályversenyhez, és az újfajta mozgásformát bírja az izomzatom, kellően megerősödjenek az inak, de idővel természetesen hozzá lehet szokni a terheléshez.”

Felépülése után itthon készült a kontinensviadalra a múlt kedden 26. születésnapját ünneplő versenyző, akitől azt is megkérdeztük, milyen formában érzi magát az Eb előtt. Az áprilisi, kairói világkupa-forduló elődöntőjében a vívása nem alakult jól, illetve az akadálypályán is ismételnie kellett, és túl nagynak bizonyult a hátránya a későbbiekben; májusban Pazardzsikban szintén nem nyert asszót az elődöntő táblavívásában, az akadálypályán jól haladt, de a kombinált szám lövősorozataiban akadtak nehézségei. Júniusban Budapesten viszont már kijött neki a lépés, ismét döntőben szerepelhetett vk-viadalon, ami lendületet adhat neki.

„Alapvetően jól érzem magam fizikailag. A technikai számokban adódtak problémáim, leginkább a vívással és a lövészettel bajlódtam. Ezeknek a kijavítása volt terítéken, az elmúlt időszakban erre a két számra fektettem leginkább a hangsúlyt az edzéseken” – árulta el.

Elsőre talán meglepő lehet, de nem mostanában láttuk Bőhm Csabát legutóbb Európa-bajnokságon. A 2023-as krakkói Európai Játékokon bronzérmet szerzett, egyben kvótát a párizsi olimpiára; egy év múlva éppen az ötkarikás játékokra készülés miatt hagyta ki a kontinensviadalt (amelyet hazai környezetben, a Puskás Aréna szoborparkjában rendeztek meg, de csupán egy hónappal előzte meg az olimpia öttusaprogramját); 2025-ben pedig hosszan elnyúló betegsége akadályozta meg madridi indulását. Olimpiai kvótaszerzésre most még nincs lehetőség, de kíváncsiak voltunk, különlegesnek érzi-e, hogy három év után ismét megmutathatja magát Európa legjobbjai között.

„Nagyon örülök, hogy idén is válogatott lehetek. Ezt mindig ki kell harcolni, sosem magától értetődő. Felemelő, hogy ismét képviselhetem Magyarországot Európa-bajnokságon, világbajnokságon, és bízom benne, hogy semmilyen sérülés nem hátráltat majd. Ami a megméretést illeti, nem állok másképp az Európa-bajnoksághoz, mint a világbajnoksághoz, vagy bármelyik világkupaversenyhez, próbálom a lehető legjobb formámat előhozni az adott pillanatban. Számszerű célokat nem tűzök ki magam elé, az töltene el örömmel, ha sikerülne minden számban odafigyelnem azokra a tényezőkre, amelyeket a pszichológusom, az edzőim jeleztek. Ez esetben büszke lennék, mert legyőztem magam, és ha ez elődöntőre elég, akkor arra, ha nyolcadik leszek, akkor meg arra. Ez lesz a legfontosabb a következő két versenyemen, az Európa- és világbajnokságon.”