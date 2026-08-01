Nemzeti Sportrádió

NB I: Honvéd–MTK 1–0

Erste Liga: a címvédőtől igazolt a Brassó

2026.08.01. 16:15
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Matias Haaranen itt még gyergyói színekben (Fotó: Dömötör Csaba)
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Tóth Péter Matias Haaranen Gyergyói HK Corona Brasov átigazolás DVTK Jegesmedvék Erste Liga
A jégkorong Erste Liga előző idényében döntős Corona Brasov megszerezte a címvédő Gyergyói HK-tól a finn Matias Haaranent.

A 30 éves hátvéd 2021-ben igazolt a GYHK-hoz, ahol három Erste Liga-győzelemnek volt részese, továbbá időközben Románia válogatottjának is tagja lett.

Haaranen a legutóbbi idényben mind a 32 alapszakasz-mérkőzésen játszott, 9 gólt lőtt és 23 gólpasszt osztott ki, majd a negyeddöntők során négy meccsen öt asszisztot ért el, aztán az elődöntőben öt találkozón négy gólpasszt adott, a fináléban pedig öt összecsapáson 4 (1, 3) pontig jutott.

A DVTK Jegesmedvék bejelentette Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, aztán a 2023–2024-es kiírásban Észak-Amerikába igazolt, ahol két juniorligában szerepelt. Tóth még nem játszott felnőttkorosztályban, ez lesz az első Erste Liga-idénye.

 

Tóth Péter Matias Haaranen Gyergyói HK Corona Brasov átigazolás DVTK Jegesmedvék Erste Liga
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