Erste Liga: a címvédőtől igazolt a Brassó

A jégkorong Erste Liga előző idényében döntős Corona Brasov megszerezte a címvédő Gyergyói HK-tól a finn Matias Haaranent.
A 30 éves hátvéd 2021-ben igazolt a GYHK-hoz, ahol három Erste Liga-győzelemnek volt részese, továbbá időközben Románia válogatottjának is tagja lett.
Haaranen a legutóbbi idényben mind a 32 alapszakasz-mérkőzésen játszott, 9 gólt lőtt és 23 gólpasszt osztott ki, majd a negyeddöntők során négy meccsen öt asszisztot ért el, aztán az elődöntőben öt találkozón négy gólpasszt adott, a fináléban pedig öt összecsapáson 4 (1, 3) pontig jutott.
A DVTK Jegesmedvék bejelentette Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, aztán a 2023–2024-es kiírásban Észak-Amerikába igazolt, ahol két juniorligában szerepelt. Tóth még nem játszott felnőttkorosztályban, ez lesz az első Erste Liga-idénye.
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