NB II: a 2. forduló szombati mérkőzései – ÉLŐ eredménykövető!

Az MLSZ a rendkívüli időjárási helyzetre és az energiaellátási nehézségekre tekintettel több hétvégi NB II-es labdarúgó-mérkőzés kezdési időpontját módosította. Szombaton így a tervezett hattal szemben csak három mérkőzést rendeznek a 2. fordulóban. Az előző idényben még élvonalbeli Kazincbarcika a kiütéses sikerrel rajtoló Videotont fogadja, Kecskeméten megyei derbin vendégszerepel a Tiszakécske, az újonc Gyirmót pedig a Kozármisleny ellen maradhat hibátlan. Vasárnap két meccsre kerül sor, három összecsapást pedig későbbre halasztottak. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 17.30-kor kezdődött: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC 0–1 (M. Ramos 20. – 11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.30: Karcagi SC–Soroksár SC

17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa KÉSŐBB RENDEZIK

Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – elhalasztva

Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – elhalasztva

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – elhalasztva

