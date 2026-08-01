Nemzeti Sportrádió

NB I: Honvéd–MTK 1–0

NB II: a 2. forduló szombati mérkőzései – ÉLŐ eredménykövető!

2026.08.01. 17:25
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A Gyirmót győzelemmel kezdett a bajnoki nyitányon, most az első forduló után sereghajtó Kozármislenyt fogadja (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC, archív)
Címkék
NB II Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr Tiszakécske Kazincbarcika élő eredménykövetés Gyirmót KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton
Az MLSZ a rendkívüli időjárási helyzetre és az energiaellátási nehézségekre tekintettel több hétvégi NB II-es labdarúgó-mérkőzés kezdési időpontját módosította. Szombaton így a tervezett hattal szemben csak három mérkőzést rendeznek a 2. fordulóban. Az előző idényben még élvonalbeli Kazincbarcika a kiütéses sikerrel rajtoló Videotont fogadja, Kecskeméten megyei derbin vendégszerepel a Tiszakécske, az újonc Gyirmót pedig a Kozármisleny ellen maradhat hibátlan. Vasárnap két meccsre kerül sor, három összecsapást pedig későbbre halasztottak. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődött:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC 0–1 (M. Ramos 20. – 11-esből)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Karcagi SC–Soroksár SC
17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

KÉSŐBB RENDEZIK
Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – elhalasztva
Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – elhalasztva
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – elhalasztva
 

 

NB II Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr Tiszakécske Kazincbarcika élő eredménykövetés Gyirmót KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton
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