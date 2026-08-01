Kiabálás az ETO öltözőjében, Athénba távozhat a csapatkapitány – NS-infó

Az Atert Bissen elleni Konferencialiga-mérkőzésen (1–1) már a szünetben lecserélte Efraín Juárez vezetőedző a csapatkapitányát, Vitális Milánt. Úgy tudjuk, a lefújást követően szóváltás alakult ki a két fél között, ugyanis Vitális nem a kispadra ült le, hanem a sérültek közé a VIP-páholyba.

A mexikói edző engesztelhetetlen volt, éles szóváltás alakult ki, és közölte Vitálissal, hogy nála többet nem játszik a zöld-fehér klubban. Információink szerint hamarosan másik magyar válogatott csapattársa lehet, ugyanis közel a megegyezés az athéni AEK-kel, amelynek Varga Barnabás személyében már van magyar játékosa.

Az ügy kapcsán kerestük az ETO FC-t, amely a következő választ küldte lapunknak.”

​„Több érdeklődővel is tárgyalunk Vitális Milán kapcsán. Célunk, hogy biztosítsuk a játékos továbblépési lehetőségét, de természetesen reális és egyértelmű piaci értékelést várunk el. Bízunk mindhárom fél professzionális hozzáállásában a folyamat során.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona - Spanyolország)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

