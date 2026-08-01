Kusnyír Erik: Néhány éve még én voltam a kicsi, most meg…

A mérleg nyelve? Csütörtök este kiderült, hogy Cibla Flórián Debrecenben lőtt parádés gólja volt az a Pjunik elleni Konferencialiga-selejtezős párharcban, a Loki ugyanis a hazai pályán 1–0-ra megnyert meccs után 0–0-t ért el a jereváni visszavágón. A piros-fehérek hátsó alakzatának tagjai mindkét mérkőzésen jól teljesítettek. Kusnyír Erik kisebb sérülése miatt kihagyta a hazai összecsapást, majd a vasárnapi, Puskás Akadémia elleni bajnokin (0–2) sem lépett pályára, így számára a Vazgen Szargszjan Stadionban kezdődött a klubidény.

„Nem volt nagyobb baj, de fájt a vádlim az első hetek terhelése után – beszélt hiányzása okáról a 26 éves jobb oldali hátvéd. – Nem akartuk, hogy jobban beszakadjon, így elővigyázatosságból hagytam ki az első két tétmeccset. A helyemen Tercza Gergő játszott, aki már bizonyította, hogy jó futballista, lehet rá számítani, ezen a két találkozón is megállta a helyét.”

Jerevánban több lehetőségük is adódott a debrecenieknek a gólszerzésre, igaz, a hajrában a Pjunik közel állt a hosszabbítás kicsikarásához.

„Nehéz mérkőzés volt, erre is számítottunk – folytatta Kusnyír Erik. – Helyi idő szerint este nyolckor kezdtünk, de így is harminc fok volt magas páratartalommal. Igaz, ellenfelünknek is ilyen körülmények között kellett játszania. Tudtuk, hogy támadásra készül a házigazda, s amikor kinyílt, akadtak lehetőségeink kontrából, sajnos egyiket sem használtuk ki, pedig hamarabb lezárhattuk volna a továbbjutás kérdését. Nem esett volna jól még kétszer tizenöt perc hosszabbítás.”