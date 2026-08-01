Kusnyír Erik: Néhány éve még én voltam a kicsi, most meg…
A mérleg nyelve? Csütörtök este kiderült, hogy Cibla Flórián Debrecenben lőtt parádés gólja volt az a Pjunik elleni Konferencialiga-selejtezős párharcban, a Loki ugyanis a hazai pályán 1–0-ra megnyert meccs után 0–0-t ért el a jereváni visszavágón. A piros-fehérek hátsó alakzatának tagjai mindkét mérkőzésen jól teljesítettek. Kusnyír Erik kisebb sérülése miatt kihagyta a hazai összecsapást, majd a vasárnapi, Puskás Akadémia elleni bajnokin (0–2) sem lépett pályára, így számára a Vazgen Szargszjan Stadionban kezdődött a klubidény.
„Nem volt nagyobb baj, de fájt a vádlim az első hetek terhelése után – beszélt hiányzása okáról a 26 éves jobb oldali hátvéd. – Nem akartuk, hogy jobban beszakadjon, így elővigyázatosságból hagytam ki az első két tétmeccset. A helyemen Tercza Gergő játszott, aki már bizonyította, hogy jó futballista, lehet rá számítani, ezen a két találkozón is megállta a helyét.”
Jerevánban több lehetőségük is adódott a debrecenieknek a gólszerzésre, igaz, a hajrában a Pjunik közel állt a hosszabbítás kicsikarásához.
„Nehéz mérkőzés volt, erre is számítottunk – folytatta Kusnyír Erik. – Helyi idő szerint este nyolckor kezdtünk, de így is harminc fok volt magas páratartalommal. Igaz, ellenfelünknek is ilyen körülmények között kellett játszania. Tudtuk, hogy támadásra készül a házigazda, s amikor kinyílt, akadtak lehetőségeink kontrából, sajnos egyiket sem használtuk ki, pedig hamarabb lezárhattuk volna a továbbjutás kérdését. Nem esett volna jól még kétszer tizenöt perc hosszabbítás.”
Kiküzdötte a Debrecen, gólt sem kellett szereznie Jerevánban a Kl-továbbjutáshoz
A DVSC különgépe péntek hajnali háromkor landolt a debreceni repülőtéren, és sok időt nem tölthetnek otthon a játékosok, hiszen szombaton újra útra kel a csapat, ezúttal Budapestre: vasárnap délután az Újpest vendége lesz az NB I-ben.
„Kis túlzással éppen csak lerakjuk a csomagunkat és indulunk is tovább. De ez volt a célunk, megfelelő rotációval bírjuk az erőltetett tempót. Fontos mérkőzés vár ránk Újpesten, utána pedig csütörtökön újabb európai kupameccs következik. A dán FC Köbenhavn jóval erősebb csapat, mint a Pjunik, biztosan nagy élmény lesz ellene pályára lépni, remélem, sokan lesznek a stadionban!”
Nem is olyan régen még a kárpátaljai játékos volt a Loki keretének legfiatalabb tagja, ám mára változott a helyzet…
„Néhány éve még én voltam a kicsi a csapatban, ma meg már akad nálam tíz évvel fiatalabb is a keretben. Jó, hogy ennyi tehetség van az akadémiánkon, amikor látom őket, eszembe jut, én is onnan érkeztem.”
És újabb fiatallal bővült a keret, még ha nem is akadémistával: a DVSC pénteken bejelentette Dénes Vilmos érkezését. A 21 éves szélső a ZTE játékosaként lett ismert idehaza az NB I-ben, 2024–2025-ben öt gólt szerzett és hét gólpasszt adott a bajnokságban. Ezt követően a belga Kortrijk szerződtette, amellyel az előző idényben kivívta a feljutást az élvonalba, 21 mérkőzésen szerepelve egy gólt és három gólpasszt jegyzett.
|Sokoldalú és rutinos dán csapat vár a Lokira
Nincs könnyű dolga a Debrecennek a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójában, hiszen az FC Köbenhavn nemcsak Dániában számít erősnek, az egyik legstabilabb észak-európai kupacsapat is – rendszeresen szerepel valamelyik nemzetközi sorozatban. Nagyszerű a letámadása, sok labdát szerez az ellenfél térfelén, ezek után pedig gyorsan oda tud érni a kapu elé. Ráadásul a futballistái sokat futnak, erősek a párharcokban és magas intenzitással játszanak a meccs nagy részében. Viszont az esetek többségében magasan védekeznek, így a Loki játékosai gyors ellentámadásokkal a védelem mögé tudnak kerülni. A Köbenhavn veszélyesebb játékosai közé tartozik Mohamed Elyounoussi (balra) az 55-szörös norvég válogatott csatár az idénybeli három tétmérkőzésén két gólt szerzett és egy gólpasszt adott.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FŐÁG
PJUNIK JEREVÁN (örmény)–DEBRECENI VSC 0–0
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 1600 néző. Vezette: Sztojcsevszki (északmacedón)
PJUNIK: Avagjan – Kenurjosz, Vakulenko, Iszlamovics, Kovalenko (Darbinjan, 78.) – Szimonjan (Metojan, 72.), Hovanniszjan – Harutjunjan (Witi, 58.), Kulikov (Yansané, 58.), James Santos – Pikisz (Griffith, 58.). Vezetőedző: Artak Oszejan
DVSC: Andrejev – Kusnyír, Mejías (Sain, 84.), Lang, Guerrero – Patai (Batik, 56.), Boskovic – Kocsis D., Dzsudzsák, Cibla (Szécsi, 68.) – Baldoni (Szendrei Á., 68.). Vezetőedző: Gert Remmel
Továbbjutott: a Debrecen, 1–0-s összesítéssel