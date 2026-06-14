Guadalajarában szenzáció lett Szonékból, akik nem szeretik a koriandert

Dél-Korea a világbajnokság első játéknapján 2–1-re legyőzte Csehországot Guadalajarában, a mérkőzés másnapján, szombaton pedig Szonék egy tacózóban próbálták meg kipihenni a meccs fáradalmait. A Szon Hung-Minék éttermi látogatásáról beszámoló Fox tv-csatorna riportere szerint az egy hétig városban készülő dél-koreai válogatottat a helyiek igencsak megkedvelték, s főleg a csaptot kísérő rengeteg koreai drukkernek köszönhetően rengetegen állítják meg őket egy ölelés, fotó, vagy autogram erejéig.
Az alábbi videóban a Fox riportere arról mesél, hogy Szonék ellátogattak Guadalajara legnépszerűbb tacozójába, ahol helyi különlegességeket fogyasztottak, s kiderült: a futballisták egyaránt koriander nélkül kérték a guacamolés tacót.
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