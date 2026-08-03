Bondár két játszmában legyőzte Kalinyinát Torontóban

A WTA honlapja szerint a világranglista 77. helyezettje az első szett végén a hetedik játszmalabdáját, a második felvonás végén a második meccslabdáját tudta értékesíteni, így 2 óta 7 perc után továbbjutást ünnepelhetett.

Következő ellenfele a huszadik helyen kiemelt belga Elise Mertens lesz.

Az eredeti program szerint hétfőn lesz egy másik magyar érdekeltségű mérkőzés is a kanadai nagyvárosban, később ugyanis Udvardy Panna és a német Eva Lys találkozik egymással – feltéve, hogy az időjárás is megengedi.

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO (kemény pálya, 7 433 076 dollár)

1. FORDULÓ

Bondár Anna–Anhelina Kalinyina (ukrán) 6:4, 7:5

KÉSŐBB

Kb: 23.00: Udvardy Panna–Eva Lys (német)