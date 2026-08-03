Bondár két játszmában legyőzte Kalinyinát Torontóban

Bondár Anna két szoros játszmában legyőzte az ukrán Anhelina Kalinyinát a Torontóban zajló kemény pályás női tenisztorna 1. fordulójában.
A WTA honlapja szerint a világranglista 77. helyezettje az első szett végén a hetedik játszmalabdáját, a második felvonás végén a második meccslabdáját tudta értékesíteni, így 2 óta 7 perc után továbbjutást ünnepelhetett.
Következő ellenfele a huszadik helyen kiemelt belga Elise Mertens lesz.
Az eredeti program szerint hétfőn lesz egy másik magyar érdekeltségű mérkőzés is a kanadai nagyvárosban, később ugyanis Udvardy Panna és a német Eva Lys találkozik egymással – feltéve, hogy az időjárás is megengedi.
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO (kemény pálya, 7 433 076 dollár)
1. FORDULÓ
Bondár Anna–Anhelina Kalinyina (ukrán) 6:4, 7:5
KÉSŐBB
Kb: 23.00: Udvardy Panna–Eva Lys (német)
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