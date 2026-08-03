Vízilabda: a franciákat sem kímélte az U20-as női válogatott az Eb-n
Az U20-as női válogatott húsz góllal győzte le a franciákat a portugáliai Európa-bajnokságon.
Az U20-as női vízilabda-válogatott a harmadik csoportmeccsét is fölényesen nyerte meg a portugáliai Oeirasban zajló Európa-bajnokságon.
Biros Péter együttese
a franciákat 26–6-ra múlta felül.
A mieink a második negyedben 10 gólt lőttek és egyet sem kaptak.
A válogatott csoportelsőként jutott a szerdai negyeddöntőbe. A nyolc közötti ellenfél a keddi keresztjáték után lesz ismert.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS
1. csoportmérkőzés
Magyarország–Franciaország 26–6 (3–1, 10–0, 8–5, 5–0)
Gól: Tiba P., Kiss P., Nagy L. 4, Kardos D. 3, Horváth Zs., Horváth L., Bereczki L., Lendvay Z., Hetzl A. 2, Sóti L.
1. csoportmérkőzés
Magyarország–Franciaország 26–6 (3–1, 10–0, 8–5, 5–0)
Gól: Tiba P., Kiss P., Nagy L. 4, Kardos D. 3, Horváth Zs., Horváth L., Bereczki L., Lendvay Z., Hetzl A. 2, Sóti L.
(Kiemelt képünkön: Kardos Dominika Forrás: WA)
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