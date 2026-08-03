Vízilabda: a franciákat sem kímélte az U20-as női válogatott az Eb-n

Az U20-as női vízilabda-válogatott a harmadik csoportmeccsét is fölényesen nyerte meg a portugáliai Oeirasban zajló Európa-bajnokságon.

Biros Péter együttese

a franciákat 26–6-ra múlta felül.

A mieink a második negyedben 10 gólt lőttek és egyet sem kaptak.

A válogatott csoportelsőként jutott a szerdai negyeddöntőbe. A nyolc közötti ellenfél a keddi keresztjáték után lesz ismert.

Forrás: MVLSZ

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS

1. csoportmérkőzés

Magyarország–Franciaország 26–6 (3–1, 10–0, 8–5, 5–0)

Gól: Tiba P., Kiss P., Nagy L. 4, Kardos D. 3, Horváth Zs., Horváth L., Bereczki L., Lendvay Z., Hetzl A. 2, Sóti L.

(Kiemelt képünkön: Kardos Dominika Forrás: WA)