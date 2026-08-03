Kettőt is változtatott El-selejtezős keretén a Ferencváros

Kimaradt Franko Kovacevic és Elton Acolatse, viszont bekerült Alekszandar Csirkovics és Nagy Ádám az FTC keretébe.

A Ferencváros augusztus 5-én, szerdán 20.15-kor játszik a Górnik Zabrze ellen a Groupama Arénában. A lengyel bajnoki ezüstérmes 13-án, csütörtök 19 órakor fogadja az FTC-t, amely a két meccs között a Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést Budapesten.

Mint ismert, amennyiben a zöld-fehérek sikerrel járnak, akkor a Trabzonsporral mérkőznek meg az Európa-liga főtáblájáért.

EURÓPA-LIGA 2026–2027

SELEJTEZŐ, A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI

Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS/Górnik Zabrze (lengyel)

Sint-Truiden (belga)–Lincoln Red Imps (gibraltári)/Omonia (ciprusi)

Shamrock Rovers (ír)/Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)

Mjällby (svéd)/Slovan Bratislava (szlovákiai)–Pafosz (ciprusi)/Salzburg (osztrák)

Lech Poznan (lengyel)/Klaksvík (feröeri)–Thun (svájci)/Víkingur (izlandi)

Benfica (portugál)/Hearts (skót)–Aarhus (dán)/Sabah (azeri)

KuPS (finn)/Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)/Celje (szlovén)

Hapoel Beér-Seva (izraeli)/Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)

Jagiellonia (lengyel)/Rangers (skót)–Larne (északír)/Iberia Tbiliszi (grúz)

Levszki Szófia (bolgár)/Kairat Almati (kazah)–PAOK (görög)/Anderlecht (belga)

Hradec Králové (cseh)/Besiktas (török)–Dinamo Zagreb (horvát)/Kauno Zalgiris (litván)

OFI (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CSZKA Szófia (bolgár)