Kettőt is változtatott El-selejtezős keretén a Ferencváros
Kimaradt Franko Kovacevic és Elton Acolatse, viszont bekerült Alekszandar Csirkovics és Nagy Ádám az FTC keretébe.
A Ferencváros augusztus 5-én, szerdán 20.15-kor játszik a Górnik Zabrze ellen a Groupama Arénában. A lengyel bajnoki ezüstérmes 13-án, csütörtök 19 órakor fogadja az FTC-t, amely a két meccs között a Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést Budapesten.
Mint ismert, amennyiben a zöld-fehérek sikerrel járnak, akkor a Trabzonsporral mérkőznek meg az Európa-liga főtáblájáért.
EURÓPA-LIGA 2026–2027
SELEJTEZŐ, A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI
Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS/Górnik Zabrze (lengyel)
Sint-Truiden (belga)–Lincoln Red Imps (gibraltári)/Omonia (ciprusi)
Shamrock Rovers (ír)/Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)
Mjällby (svéd)/Slovan Bratislava (szlovákiai)–Pafosz (ciprusi)/Salzburg (osztrák)
Lech Poznan (lengyel)/Klaksvík (feröeri)–Thun (svájci)/Víkingur (izlandi)
Benfica (portugál)/Hearts (skót)–Aarhus (dán)/Sabah (azeri)
KuPS (finn)/Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)/Celje (szlovén)
Hapoel Beér-Seva (izraeli)/Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)
Jagiellonia (lengyel)/Rangers (skót)–Larne (északír)/Iberia Tbiliszi (grúz)
Levszki Szófia (bolgár)/Kairat Almati (kazah)–PAOK (görög)/Anderlecht (belga)
Hradec Králové (cseh)/Besiktas (török)–Dinamo Zagreb (horvát)/Kauno Zalgiris (litván)
OFI (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CSZKA Szófia (bolgár)