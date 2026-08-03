Nemzeti Sportrádió

Kettőt is változtatott El-selejtezős keretén a Ferencváros

B. A. P.B. A. P.
2026.08.03. 19:55
null
Nagy Ádám is játszhat a lengyel ezüstérmes ellen (Fotó: fradi.hu)
Címkék
FTC Európa-liga-selejtező El-selejtező Ferencváros
A Ferencváros az Európa-liga-selejtező második körében a Twentét búcsúztatta, a harmadik körben pedig a Górnik Zabrze vár a budapestiekre. Borbély Balázs kettőt is változtatott az előző kerethez képest.

Kimaradt Franko Kovacevic és Elton Acolatse, viszont bekerült Alekszandar Csirkovics és Nagy Ádám az FTC keretébe.

A Ferencváros augusztus 5-én, szerdán 20.15-kor játszik a Górnik Zabrze ellen a Groupama Arénában. A lengyel bajnoki ezüstérmes 13-án, csütörtök 19 órakor fogadja az FTC-t, amely a két meccs között a Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést Budapesten. 

Mint ismert, amennyiben a zöld-fehérek sikerrel járnak, akkor a Trabzonsporral mérkőznek meg az Európa-liga főtáblájáért.

EURÓPA-LIGA 2026–2027
SELEJTEZŐ, A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI
Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS/Górnik Zabrze (lengyel)
Sint-Truiden (belga)–Lincoln Red Imps (gibraltári)/Omonia (ciprusi)
Shamrock Rovers (ír)/Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)
Mjällby (svéd)/Slovan Bratislava (szlovákiai)–Pafosz (ciprusi)/Salzburg (osztrák)
Lech Poznan (lengyel)/Klaksvík (feröeri)–Thun (svájci)/Víkingur (izlandi)
Benfica (portugál)/Hearts (skót)–Aarhus (dán)/Sabah (azeri)
KuPS (finn)/Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)/Celje (szlovén)
Hapoel Beér-Seva (izraeli)/Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)
Jagiellonia (lengyel)/Rangers (skót)–Larne (északír)/Iberia Tbiliszi (grúz)
Levszki Szófia (bolgár)/Kairat Almati (kazah)–PAOK (görög)/Anderlecht (belga)
Hradec Králové (cseh)/Besiktas (török)–Dinamo Zagreb (horvát)/Kauno Zalgiris (litván)
OFI (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CSZKA Szófia (bolgár)

 

FTC Európa-liga-selejtező El-selejtező Ferencváros
Legfrissebb hírek

Konferencialiga: az ETO-ra lengyel vagy feröeri, a DVSC-re finn vagy liechtensteini csapat vár a rájátszásban

Európa-konferencialiga
8 órája

El-selejtező: továbbjutás esetén a Trabzonsporral játszik a Fradi a rájátszásban

Európa-liga
9 órája

Következhet José Mourinho budapesti BL-építkezése

Spanyol labdarúgás
12 órája

El-selejtező: szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit a rájátszásra

Európa-liga
13 órája

Borbély Balázs: Sajnos van egy-két játékos, aki nagy csalódást okozott nekem

Labdarúgó NB I
16 órája

A Ferencváros döntetlent játszott a Vasassal, így két mérkőzés után is nyeretlen az NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:24

Jesper Jensen: Erősebbek leszünk az új idényben

Kézilabda
Tegnap, 13:07

Sowunmi Thomas a Fradi elleni rangadón még arany nyakláncot is talált a fűben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:51