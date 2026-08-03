Kézilabda: ikszeltek a románokkal az U18-as lányok a vb-n
A házigazda románokkal döntetlent játszott az U18-as leány kézilabda-válogatott a világbajnokság középdöntőjében.
Hétfőn
a házigazda románokkal 24–24-es döntetlent játszott
az U18-as leány kézilabda-válogatott a korosztály világbajnokságának középdöntőjében, Pitestiben.
Kun Attila együttese ezzel 3 ponttal a második, negyeddöntőt érő helyen áll csoportjában és várhatja a keddi, kínaiak elleni mérkőzést.
U18-as leány-világbajnokság, középdöntő, 3. csoport (Pitesti, Románia)
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 24–24 (16–15)
A magyar válogatott vb-kerete:
Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)
Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)
Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)
Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)
Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)
Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)
Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)
Szövetségi edző: Kun Attila
Edző: Márián Blanka
Kapusedző: Bakos István
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 24–24 (16–15)
A magyar válogatott vb-kerete:
Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)
Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)
Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)
Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)
Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)
Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)
Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)
Szövetségi edző: Kun Attila
Edző: Márián Blanka
Kapusedző: Bakos István
(Kiemelt fotó: IHF/kolektiff/Sasa Pahic Szabo)
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